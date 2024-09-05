Çocuk, aile, öğretmen ‘BİZ’ olacak

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Türkiye genelinde 81 ili kapsayan ‘BİZ’ projesi, çocukları ilkokul 1’inci sınıfa başlayan yaklaşık 1 milyon 480 bin aile için MEB ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. MEB takvimine göre 2 Eylül’de ‘Uyum Haftası’ ile başlayan bu projeyle, okul-aile iş birliğinin sağlanması, aileyi okula başlangıç sürecinde eğitim paydaşı yapmak ve çocuklara rehberlik hizmetinin verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 81 ilde eğitici tiyatro oyunları, sinema etkinlikleri, söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca 81 ili gezen bir tır da projede yer alacak. 5 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen toplantı ile ‘BİZ’ projesi hem ailelere hem de çocuklara tanıtıldı. Renkli anların yaşandığı programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi:

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AİLELERİ İŞİN İÇİNE KATMAK İSTEDİK

“Eğitim öğretim yılı geçtiğimiz pazartesi uyum eğitimiyle başladı. Dünyanın her tarafında yapılan araştırmalarda eğitimde okul ve öğretmenin rolü yüzde 40 civarında. Geriye kalan kısım ise ailelere ait. Biz de bu yıl aileleri işin içine daha fazla katmak istedik. Öğretmenler çocuklara her türlü desteği veriyor ancak ebeveynler çocuklarının iyi eğitim alması için üstlerine düşeni ne kadar yapıyor? Bu nedenle projemizle; çocuklarımız, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz hep beraber ‘biz’ olalım istedik. Diğer yandan projenin içinde yer alan etkinlikler, önümüzdeki yıllarda da devam edecek.”

‘AMACIMIZ ÖZGÜVENLİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, “Bu projeyle beraber ilk defa 81 ilimizde ailelerimizin yanında durmaya, okula ilk defa başlayacak çocuklarımıza destek olmaya çalışacağız. Ayrıca okulla aile arasındaki uyumu daha iyi sağlamak için onlara katkıda bulunacağız. Projeyle amacımız özgüvenli, geleceğe umutla bakan, güçlü, vicdanlı çocuklar yetiştirmek” dedi.