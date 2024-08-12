Çocuğunuz siz fark etmeden 'bağımlı' olabilir

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Anne baba altta yatan farklı sebepler olduğunu düşünse de, beraber ilerledikçe görüyoruz ki, bu vakaların birçoğunda çocuğun ekran karşısında geçirdiği süre anne babanın kontrolünden tamamen çıkmış durumda. Ekran maruziyetini kademeli azalttığımızda çocukta çok hızlı bir iyileşmeyi gözlüyoruz. Evde iletişim kalitesi yeniden artıyor.

Ekran bağımlılığı bugün belki en sık çalıştığımız ve ne yazık ki en küçük yaş gruplarında bile görülen bir tanı oldu. Kreş dönemi, ilkokul, ortaokul grubu kış aylarında günün büyük kısmını okulda geçirdiği için anne babanın ekran konusunda kontrol sağlaması çok daha kolay oluyor. Ancak yaz döneminde çoğu evde ipin ucu kaçmış durumda. Gün içinde birden fazla kez ve her defasında 2-3 saat tablet, telefon, televizyon karşısında zaman geçiren her çocuk bağımlılık için risk grubundadır. Toplamda bu çocukların bir günde 5 saat ve üzeri ekran maruziyetinin olduğunu görüyoruz, bu çok ciddi bir sorun! Bu çocuğun sadece bedensel sağlığını değil ruh sağlığını da çok olumsuz etkiliyor.

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ANNE BABA ÇOĞU ZAMAN RİSK GÖRMÜYOR

“Yaz dönemi böyle geçsin, kışa yeniden düzene gireriz” diye düşünüyor anne baba.

Oysa 3 ay, gelişimsel seyirde gözden çıkarılamayacak kadar uzun bir süre; çocuğun eski rutinlerine dönmesi için de yine en az 3 aylık, belki daha fazla, bir döneme ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Yani okullar açılınca eski düzene bir anda dönemeyeceksiniz.

Yaz boyu, uzun saatleri ekran karşısında yoğun görsel, işitsel uyaranla geçiren çocuğunuz eylülde okul sırasında oturmakta, öğretmeninin anlattıklarıma odaklanmakta zorlanabilir. Bu odaklanma becerisi kaybı, en başta akademik performansını yanı sıra sosyal uyum becerilerini olumsuz etkiler.

BAĞIMLILIĞI NASIL ANLARIZ?

Ekran karşısında geçen süre tek belirleyici gibi görünse de, bazı çocuklarda süre kısa olsa bile sonrasında yoğun yoksunluk belirtileri görebiliyoruz. O yüzden anne babaların şu soruların yanıtlarını bir düşünmelerini istiyorum;

- Çocuğunuzun ekran karşısında geçirdiği süre gittikçe uzuyor mu? Belirlediğiniz sınırları her gün daha fazla zorluyor mu?

- Ekran karşısında olmadığı zamanlarda sürekli sıkıldığını dile getiriyor mu?

- Daha önce ilgisini çeken aktiviteler, oyunlar, etkinliklere karşı ilgisiz ve hevessiz mi?

- Herhangi bir konuda teşvik ya da bir işi yaptırmak için sürekli ekranı ödül olarak kullanmak zorunda kalıyor musunuz?

- Ekranı bırakması için sesinizi yükseltmek ya da çatışmak zorunda kalıyor musunuz?

- Ekran konusunda sözler veriyor ama tutmakta zorlanıyor mu? Daha küçük yaş grubu için; ekranı bıraktığında ağlıyor mu?

- Ekranı bıraktığında huzursuz, gergin oluyor mu?

- Uyku düzeninde bir değişim var mı? Uykusunda ağlama, kabus ya da sıçrayarak uyanma gibi durumlar yaşıyor mu?

- Çocuğunuzun genel anlamda daha öfkeli, huzursuz olduğunu ve bu duygularını kontrol etmekte zorlandığını düşünüyor musunuz?

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Bu sorulardan 3 ve daha fazlasına evet dediyseniz, daha dikkatli bir gözlem yapmanızı öneririm, çocuğunuz bağımlılık yolunda ilerliyor olabilir.

BİRDEN EKRANI KESMEK ÇATIŞMALARA ZEMİN HAZIRLAR

En sık yaptığımız hata bu oluyor. Bir gün önce saatlerce oyun oynayan, televizyon ya da tabletten çizgi film/video izleyen çocuğa ertesi gün “artık hiç ekran yok” derseniz, yoğun yoksunluk ve buna bağlı davranışlar göreceksiniz. Böyle bir durumda çocuğunuzla çok büyük çatışmalar yaşarsınız ve uzun vadede tutarlı kalamazsınız. Söz konusu ekran bağımlılığı olduğunda anne babalara önerim alternatif sunarak kademeli azaltmak olacaktır. Elinizi taşın altına koymadan, çocuğunuzu bu bağımlılıktan kurtaramazsınız. Çocuğa “git kitap oku, ders çalış” diyerek alternatif de yaratamazsınız. Tam tersi böyle bir tavırda çocuk cezalandırıldığını düşünecek, kitap okumayı bu cezanın bir parçası olarak görecek daha da direnç geliştirecek. Diyelim ki günde 2-3 kez, 2-3 saat oyun oynayan ya da tabletten, telefondan, televizyondan çizgi film, video izleyen bir çocuğunuz var, önce bunlardan sadece birinin yerine bir alternatif koyarak başlayın. O zamanı dışarıda ya da evde su ya da kumla-toprakla bir oyun kurarak, daha büyük gruplarda yürüyüş ya da beraber bir spor yaparak geçirmek için fırsat yaratın örneğin. Yani ekranın yerine sunduğumuz alternatif, yine görsel, taktil, işitsel uyarandan zengin ve çocuğu ilgisini çekecek keyifli bir teklif olacak. Başta direnç olsa da günün sonunda hiçbir çocuk ekranı gerçek bir ilgiye tercih etmez. İkinci aşamada biraz daha kısaltın süreyi, bir sonraki adımda biraz daha. Ve bu şekilde yaşıyla uyumlu, içerik kontrollü bir sınır çizin ve o sınırda tutarlı kalın.

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BAĞIMLILIK ARTTIKÇA KONTROL ZORLAŞIR

Eğer çocuğunuzun ekran bağımlılığı çok kemikleşmediyse anne baba olarak sizin doğru hamlelerinizle sorun çözülebilir. Ama uzun süreli alışkanlıklarla mücadelede anne baba yeterli olamayabilir. Çocuğunuz sizin alternatiflerinize ilgi göstermiyor, kademeli azaltma çabanıza yanıt vermiyorsa o zaman daha da gecikmeden bir çocuk ruh sağlığı uzmanından destek alın mutlaka. Uzun süreli ekran bağımlılığı çalışmaya başladığımız çocuk ve gençlerde kilo sorunları, duruş bozuklukları gibi durumlar için de hekim yönlendirmesi ve takibi gerekiyor çoğunlukla, ki bu gibi durumlar bir yandan bedensel sağlığı tehdit ediyor bir yandan çocuğun benlik algısını ve benlik değerini olumsuz etkiliyor. Ekran bağımlılığı en az diğer bağımlılıklar kadar tehlikelidir, unutmayın..

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IRMAK KERİMOĞLU KİMDİR?

Uzman Psikolog Irmak Kerimoğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi “Psikoloji” bölümünde, yüksek lisans eğitimini Ankara Ufuk Üniversitesi “Psikoloji” bölümünde tamamlamıştır. 17 yıldır çocuk, ergen ve ebeveynlerle çalışmakta, çocukların gelişim takip ve değerlendirmelerini yapmaktadır. Oyun terapisti, oyun terapist eğitmenidir. “Bezden Tuvalete Yolculuk” ve “Benim Kişisel Alanım: Bedenim-Evim-Sosyal Hayatım” isimli 4 çocuk kitabı yazmıştır.