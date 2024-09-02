Çocuğum okula başlıyor

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Çocuklarımızın yıl boyunca ilk okuma yazma çalışmalarında gerekli motivasyonu, tutumu ve özgüveni sergilemelerinde ilk gün ve uyum haftası etkinlikleri büyük önem taşır. Çocuğu sosyal, duygusal ve bilişsel etkinliklerle ilk okuma yazmaya hazırlayan bu sürecin verimli geçirilmesi bütün dönem etkisini gösterir.

OKULUN İLK GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

İlkokul çocuklarının gelişimini izlemek onların eğitiminde etkili olabilmek için gerekli. Çocuğun ebeveyn bağının azalarak sosyalleşmesi yoluyla bağımsız beceriler kazanması gerekir. Bu nedenle ilk güne bu güvenle hazırlanması için ona destek olmalı. Anne ve babanın, çocuğunu bir birey olarak karşısına alıp konuşması, onunla okul yaşantısına dair sohbet etmesi, çocuğun okula başlama hevesini perçinler. Öğretmeni, okul müdürü, arkadaşları ve okul kuralları hakkında konuşmak, sabah İstiklal Marşı töreninde saygıyla Bayrağımıza bakması gerektiğini hatırlatmak, çocukta olumlu davranışların yerleşmesinde ön bilgi oluşturur. İlk gün ve uyum haftası etkinliklerinde çocuğun okulda kendini güvende hissetmesi, sosyal anlamda akranlarıyla kaynaşması ve okul kurallarını öğrenmesi amaçlanır. Öğretmenlerimizin okulda yapacağı etkinlikleri destekleyecek anne ve baba davranışları bu süreçlerin çocuk açısından daha rahat atlatılmasını sağlar. Ancak tek ebeveynli öğrenciler için uyum süreci biraz daha gergin geçebilir. O çocuklar konusunda okul aile işbirliğiyle hareket etmek ve onların alışma süresinin diğer çocuklara nazaran daha uzun süreceğini anlayışla karşılamak gerekir.

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ANNE BABALARA TAVSİYELER

1- Çocuklarınızla okul alışverişini beraber yapınız. Onların okumaya, kitaba, deftere, kalemlere hevesini perçinleyiniz.

2- Çocuğunuzun öz bakım becerileri hakkında ona hatırlatmalarda bulununuz. Tuvalete ne zaman gitmesi gerektiği, teneffüslerden sonra ellerini yıkaması, bağcıkları açıldığında bağlaması gibi…

3- Beslenme çantasını beraber hazırlayınız. Taze meyve ve kuruyemiş gibi sağlıklı gıda tüketimini alışkanlık hâline getirmesini sağlayınız.

4- Çocuğunuzun çantasını ve kalem kutusunu kendisinin toplaması yönünde onu bilinçlendiriniz. Bütün defter ve kalemlerin etiketlerine ad-soyadını yazarak eşyalarını kaybetmemesi için onu tembihleyiniz.

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5- Okulda öğretmenine ve arkadaşlarına “Merhaba, Günaydın, Hoşça kalın, Teşekkür ederim.” gibi iletişim ifadeleri kullanması yönünde onunla konuşunuz.

6- Okul kuralları hakkında sohbet ediniz ve kurallara uymanın neden önemli olduğunu tartışınız.

Okuldan eve ilk geldiği günün yaşantılarını sohbet ederek onunla duygularınızı paylaşınız. Onun hevesini her konuşmanızda perçinleyiniz, o anlatırken her olumlu davranışını pekiştiriniz. Sizden duyacağı bu övgü ifadeleri bu kutlu gününde kendisiyle ilgili özsaygı geliştirmesini sağlayacaktır. Ülkemizin geleceği olan kıymetli evlatlarımıza yeni öğretim yılında zevkli ve verimli çalışmalar dilerken, okula yeni başlayacak çocukları olan bütün aileleri de kutlarım.

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PROF. DR. ÖZLEM BAŞ KİMDİR?

1998’de Ankara Gazi Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2002 yılında lisans ve 2004 yılında yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü birincisi olarak tamamladı. Dokuz yıl sahada sınıf öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılında Hacettepe Üniversitesine uzman olarak başladı. 2014 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanını, 2017 yılında İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi alanında Doçentlik derecesini aldı. 2019 yılında çevrim içi anlama ve çok modlu dokunmatik ekran teknolojileriyle ilgili projeler kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan State Üniversitesinde Hacettepe Üniversitesi BAP bursuyla misafir araştırmacı olarak bulundu. 2023 yılı kasım ayında Profesörlük kadrosuna atandı. Sınıf öğretmenliği alanında uzmanlaşmış araştırmacı, multidisipliner çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında prestijli dergilerde yayımlanı. Türkçe ve ilk okuma yazma öğretimi, eğitim, kültür, eğitim teknolojileri, kapsayıcılık, sınıf yönetimi ve özel yetenekli çocuklar alanlarında yayınları bulunuyor.