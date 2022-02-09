Cocker köpek özellikleri nelerdir? İngiliz cocker spaniel tüy döker mi?

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İnsanlar tarafından bilinen ve sevilen köpek ırklarından bir tanesi de cocker köpek cinsidir. Sevimli görüntüsü sarkık kulaklarıyla bu köpek ırkı oldukça evcil bir özelliğe sahiptir. Köpek sahibi olan insanlar mutlaka cocker köpek cinsini duymuştur.

Cocker Köpek Özellikleri Nelerdir?

Cocker köpek cinsleri bir av köpeği cinsidir. Dolayısıyla da av köpeği özelliklerini taşımaktadır. İyi huylu, spor ve etkin bir köpek olduğu söylenmektedir. Bilindiği gibi av köpeği cinsleri ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada oldukça popülerdir. Bu köpek cinsi ülkelerde farklı isimlerle anılabilmektedir. Fakat bu köpek cinsinin ana vatanı İngilteredir. İşte bu yüzden İngiliz cocker spaniel olarak anılmaktadır.

İşte cocker köpek özellikleri şöyle sıralanmaktadır;

Uzun tüylü kulakları vardır.

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Görüntüleri oldukça sevimlidir.

Dost canlısıdır.

Bir av köpeğidir.

Ana vatanı İngiltere ülkesidir. Diğer ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır.

İyi huyludur.

Eğitilebilirler.

Cocker ismi avlanmak için kullanılan özel bir av kuşunun ismine aittir. Köpeğin ismi de buradan gelmektedir.

Dünyada en fazla ilgi gören köpek cinsleri arasında baş sıradadır.

Bu köpekler 1940 yılından beri köpek kulüpleri tarafından ırk olarak kabul edilmiştir.

Narin olsa da hareketli yapıları vardır.

Günümüzde ev ortamında yaşayabilmektedir.

Bu köpek ırkı yedi farklı alt ırk dalına sahiptir.

Uzun ve tüylü kulakları uzun burun yapısı en karakteristik özellikleridir.

Gövde, karın, göğüs ve bacakları orta uzunluktadır.

Renk olarak tüyleri genellikle kahverengidir. Fakat siyah, kırmızı ve gri renkler de görülebilmektedir.

İkili renklere sahip olan cinsleri de mevcuttur. Örneğin siyah beyaz, sarı beyaz, koyu kahve beyaz bu ikili renklere örnektir.

Köpek ırkının göz yapısı oval ve çekiktir.

Göz renkleri ela, bal köpüğü ve kahverengidir.

Göz kapakları ise kısa yapıdadır.

Burunları keskin koku alma duyusuna sahiptir.

Kuyrukları hafif kıvrımlıdır.

Heyecanlandıkları zaman bu kuyrukları sallarlar.

Gövde tüyleri düzdür.

Kulak üzerindeki tüyler kıvrık olabilmektedir.

Neşeli, enerjik ve oyuncudur.

Sevgi dolu ve zekidir.

Fazla kurala bağlı kalmazlar.

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Kızıl renkli olanları aniden öfkelenebilir.

İngiliz Cocker Spaniel Tüy Döker mi?

Tüy dökme köpekler için sorun olmasa da sahipleri açısından bir sorun teşkil edebilmektedir. Bazı köpekler hiç tüy dökmezken bazı köpeklerin tüy dökme dönemleri vardır. İngiliz cocker spaniel köpek cinsi gün içerisinde çok sık hareket eder.

Tüyleri oldukça uzundur ve özel bakım istemektedir. Bu bakımdan tüyleri sık sık taranmalıdır. Bu bakım yapılmadığında tüyleri yumak haline dönüşebilir ve yün haline gelir. Tüy dökme seviyesi ise orta seviyededir. İngiliz cocker spaniel köpek tüy döker mi sorusuna verilecek en doğru cevap orta seviyede tüy döker cevabı olacaktır.

Tüy bakımları için düzenli olarak veterinere gitmesi gerekmektedir. Çünkü uzun olan tüyler kırpılmaya ihtiyaç duyabilmektedir. Tüylerinin sık sık yıkanmasına gerek yoktur. Bu köpek ırkının en çok kulaklarına dikkat edilmesi gerekir. Kulak altı ve içi parazit olabilmektedir. Bu yüzden hem tüy hem de kulakları sık sık kontrol edilmelidir.

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Bu bakım doğru yapılmadığında bu köpek cinsleri kulak iltihabı bile olabilmektedir. Hareketli köpekler olduklarından dolayı dar alanlarda değil geniş alanlarda barındırılması sağlanmalıdır. Örneğin bir evin içi yerine bir evin bahçesi olabilir. Aynı zamanda hareketli hallerini hafifletmek için gün içinde düzenli olarak egzersiz yaptırılabilir.