Coca Cola Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Coca Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin iç Savaşı sırasında albay gibi hizmet etmekte olan ve yaralanan Pemberton bir morfin bağımlısıydı. Columbus'ta eczacı ve kimyager şeklinde çalışan Pemperton kokainli bir şarap yapmak istemiştir. Kendi özel geliştirmiş olduğu formül ve karışımlar ile birlikte Pemberton French Wine Coca’yı 1885 senesinde icat etti. Kola özütü, koka yaprağı ve şarap karışımından elde edilen bu ürününü de bir yıl sonra piyasaya sürmüştür.

Coca cola Hangi Ülkenin Markasıdır?

Coca-Cola ve çok sayıda alkolsüz olan içecek markalarının sahibi, ABD' merkezli olan Georgia Eyaleti içerisinde Atlanta kentine yer alan çok uluslu firma The Coca-Cola Company'dir.

Coca cola Nerede Üretiliyor?

Coca cola esas olarak Amerika’da üretilmektedir. Bununla birlikte Türkiye'de de Ankara, Çorlu, Bursa, İzmir, Mersin ve Elazığ fabrikalarında üretilmektedir.

Coca cola Ne Zaman Kurulmuştur?

Coca cola markası 29 Ocak 1982 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kurulmuştur.

Coca cola Markasının Sahibi Kimdir?

Coca-Cola'nın kurucusu, 1886 senesinde bunun ilk formülünü yaratmış olan John S. Pemberton'dur.

Coca cola’nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Coca-Cola, Amerika Birleşik Devletleri kökenli olan bir markadır. Karamelize edilmiş şeker ile tatlandırılmış, alkolsüz bir içecek markasını kapsamaktadır. Dünyada en çok tüketilen yapıdaki meşrubat olan Coca-Cola global araştırma ajansı Interbrandin'in sıralaması içerisinde 2005 ile 2016 senesinde dünyanın en pahalı olan markası olarak tanınmıştır.