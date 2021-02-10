Çobansız Koyunu Kurt Kapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Özellikle dikkatli olunması gereken bir durum karşısında önlem almanın ne kadar önemli olduğunu anlatan bir atasözü olarak öne çıkmaktadır. Farklı yerlerde çobansız koyunu kurt kapar atasözünü değerlendirebilirsiniz. İşte çobansız koyunu kurt kapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.
Çok fazla bilinmeyen ve merak edilen atasözleri içerisinde çobansız koyunu kurt kapar geliyor. İnternet üzerinden son dönemlerde yaygın olarak araştırılan bu atasözünün, bazı durumlar karşısında kullanılabilecek güzel bir anlamı olduğunu söylemek mümkün.
Çobansız Koyunu Kurt Kapar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eldeki maddi ya da manevi herhangi bir durumu kaybetmemek için, mutlaka önlem almak gerekmektedir. Ayrıca kurucusu ya da yöneticisi bulunmayan bir toplum başsız kalmış demektir. Böyle bir toplum en sonunda dağılır.
Çobansız Koyunu Kurt Kapar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Çobansız koyunu kurt kapar atasözünü cümle içinde amacınıza göre değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz herhangi bir durum karşısında tek başına da kullanmanız mümkün.
‘’Bu değerli eşyayı çok dikkatli bir şekilde saklamamız gerekiyor; aksi takdirde çobansız koyunu kurt kapar.’’
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