Çobansız Koyunu Kurt Kapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok fazla bilinmeyen ve merak edilen atasözleri içerisinde çobansız koyunu kurt kapar geliyor. İnternet üzerinden son dönemlerde yaygın olarak araştırılan bu atasözünün, bazı durumlar karşısında kullanılabilecek güzel bir anlamı olduğunu söylemek mümkün.

Çobansız Koyunu Kurt Kapar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eldeki maddi ya da manevi herhangi bir durumu kaybetmemek için, mutlaka önlem almak gerekmektedir. Ayrıca kurucusu ya da yöneticisi bulunmayan bir toplum başsız kalmış demektir. Böyle bir toplum en sonunda dağılır.

Çobansız Koyunu Kurt Kapar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çobansız koyunu kurt kapar atasözünü cümle içinde amacınıza göre değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz herhangi bir durum karşısında tek başına da kullanmanız mümkün.

‘’Bu değerli eşyayı çok dikkatli bir şekilde saklamamız gerekiyor; aksi takdirde çobansız koyunu kurt kapar.’’