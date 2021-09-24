Çoban Yıldızı Nedir Ve Hangi Gezegen? Çoban Yıldızı Anlamı Ve Hikayesi

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Çoban yıldızı güneş sistemi içinde bulunan pek çok gezegendir bir tanesidir. Çaban yıldızı Venüs gezegeni olarak adlandırılmaktadır. Venüs gezegeni dünyadan biraz daha küçüktür.

Çoban Yıldızı Nedir?

Çoban yıldızı olarak adlandırılsa da aslında Çoban Yıldızı bir gezegendir. Gezegen grupları içinde yer alan ve adı Venüs olan bu gezegen dünyadan küçüktür. Dünyadan görülmesi ise pek mümkün değildir. Çünkü Venüs’ün çevresi kalın bulutlar ile çevrelenmiştir. Çoban yıldızı bazı özellikleri ile diğer gezegenlerden ayrılmaktadır. En büyük özelliği ise güneş sistemi içinde ters yönde dönen tek gezegendir.

Çoban Yıldızı Hangi Gezegendir?

Çoban yıldızı Venüs gezegeni olarak adlandırılmaktadır. Venüs gezegeni ile ilgili yapılan araştırmalarda yüzeyinin dağlar, volkanlarla ve kraterlerle kapılı olduğu görülmektedir. Venüs’te sıcaklık çok yüksek derecededir. Atmosferinde ise karbondioksit ve sülfürik asit bulunmaktadır. Çoban yıldızına sabah yıldızı, akşam yıldızı gibi isimlerde verilmektedir. Günümüzde yapılan uzay araştırmaları ile gezegenler hakkında toplanan bilgilerde artmaktadır. Çoban yıldızın, yıldız değil gezegen olduğu da bu araştırmalar sonucunda ortay çıkmıştır.

Çoban Yıldızı Anlamı

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Çoban yıldızı kendine has özellikler sahip bir gezegen özelliği taşımaktadır. Güneş sisteminin ikinci gezegenidir. Keşfedilmesi Eski Yunan Medeniyetlerine kadar dayanmaktadır. Eski Yunan döneminde ise Afrodit ile bağdaştırılmıştır. Doğaüstü bazı güçleri olduğu düşünülerek te Çoban Yıldızı adı verilmiştir. Dünyaya dönük olan yüzü karanlık olduğu için seçilmesi de zor olmaktadır. Venüs gezegeni, dünya gezegenine çok benzemektedir.

Venüs gezegeni astroloji açısından da anlam ifade etmektedir. Venüs gezegeni sevgi kavramı ile özdeşleştirilmiş bir gezegendir. Venüs gezegeni güneş batmadan veya doğmadan önce belirmektedir. Venüs gezegeni aynı zamanda tutkuyu da temsil etmektedir. Venüs gezegeni denince tutku, aşk, gizem anlamlarını ifade etmektedir.

Çoban Yıldızı Hikayesi

Çoban yıldızının mitolojide yer alan bir hikayesi de bulunmaktadır. Venüs, kadını temsil etmektedir. Aşk, tutku, güzellik anlamına gelmektedir. Tanrı ve Tanrıça ile ilgili zengin hikayeler hep antik Yunan döneminde yaratılmıştır. Çoban Yıldızınınsa bir hikayesi olmaktadır. Venüs antik Yunanda bahçelerin tanrıçası olarak adlandırılmaktaydı. Daha sonra Afrodit Venüs’ün önüne geçmiştir.

Venüs Gezegeni ile ilgili yaratılmış bir hikaye bulunmaktadır. Buna göre Venüs metal tanrısı olarak bilinen Vulcan’ın eşidir. Vulcan son derece çirkin bir adamdır. Venüs ve Vulkanın çocukları olmaz. Venüs yaşadığı ilişkiler sonucunda anne oldu. Ama bu yaşana ilişkilerden kocası Vulcan hep iğrendi ve bu duygudan da kendisini hiç kurtaramadı. Mars ve Venüs arasında bir ilişki yaşandı. Bu ilişkiyi Venüs’ün eşi olan Vulcan öğrendi. İntikam almak için harekete geçti.

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Vulcan bir ağ yaptı. Bu ağ öylesine sağlam bir ağ oldu ki hiçbir şekilde kopmuyordu. Venüs ve sevgilisi buluştuklarında yatak odasında olan ağ sevgililerin üstüne düştü. Sevgililer ağa yakalandılar ve kendi çabaları ile kurtulmaları mümkün olmadı. Vulcan diğer tanrıları sevgililer ile alay etmek için davet etti. Yunan mitolojisinde yaratılan böyle bir hikaye bulunmaktadır.

Çoban Yıldızının Yönü

Çoban yıldızı sabahları görüldüğü zaman doğu yönünü işaret eder. Akşam görüldüğünde ise batı yönünü işaret etmektedir. Sabah en parlak cismin yönü doğu, akşam ise en parlak cismin yönü batı olarak belirir.