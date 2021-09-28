Co2 asit mi baz mı, apolar mı polar mı ve organik midir? Karbondioksit yanıcı mıdır

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CO2 bileşiği karbondioksit ismi ile bilinir. Bu bileşiğin asit mi yoksa baz mı olduğu merak edilmektedir. Kimya derslerinde adı geçen önemli bir bileşik olması nedeni ile özellikle öğrenciler tarafından bilinmesi gerekmektedir.



CO2 Asit Mi Baz Mı?



CO2 çözeltisinin asit mi yoksa baz mı olduğu merak konusu olmaktadır. Bu çözelti asit çözeltisi olarak bilinmektedir. CO2 gazı yapısı gereği asidik özellik göstermektedir.



CO2 Apolar Mı Polar mı ve Organik midir?



Kimya derslerinde bileşiklerin arasında değişik bağlar bulunmaktadır. CO2 polar bir bileşik olarak bilinmektedir. CO2 bileşiğinin elementleri arasında polar kovalent bağlar yer almaktadır.



Karbondioksit, bir karbon ve iki oksijen elementinden meydana gelmektedir. Bu bileşikteki elementler arasında kovalent bağ bulunmaktadır. Bu bileşik oda sıcaklığında gaz yapıda bulunur. Karbondioksit gazının herhangi bir kokusu ya da rengi bulunmaz. CO2 molekül ağırlığı 44.009 g/mol şeklindedir. İçerisinde karbon olan besinlerin parçalanması sonucunda ortaya çıkan bir üründür.



Karbondioksitin küresel ısınmadaki rolü oldukça fazladır. Bu gaz nedeni ile yerden yansıyan ışınlar atmosfere çıkamamaktadır. Canlıların solunumunda da oldukça önemli bir yere sahiptir. Oksijen, üst hava yolları ile akciğere gelir. Sonrasında CO2 ile yer değiştirir. Bitkiler güneş ışığının olduğu zamanlarda CO2 gazını alarak atmosfere O2 gazı verirler.



Karbondioksit Yanıcı mıdır?



Karbondioksit çoğunlukla amonyak ve hidrojen gibi fabrika atıkları, yer altı kaynakları, fuel oil ve kömür yakıtlarının yakılması sonucunda oluşmaktadır. CO2 yanıcı veya yakıcı bir madde değildir. Çoğunlukla söndürücü olarak kullanılmaktadır. Karbondioksit -79 derecede katı hale geçmektedir. Bu da kuru buz olarak isimlendirilmektedir.