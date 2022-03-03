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Co Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? Co Simgesi Olan Element

Co Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede Co Simgesi Olan Element

Günlük yaşamın birçok yerinde, sanayide, gıdada, tarımda ve insan vücudunda kimyasal elementlerin var olduğu bilinmektedir. Yapılan son araştırmalarda doğada bulunan 118 elementin 94'ünün dünya üzerinde bulunmakta olduğu ortaya konmuştur. Co hangi element ve periyodik tabloda nerede? Co simgesi olan element hakkında detayları derledik.

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Kimyasal elementlerin sınıflandırılması için kullanılan periyodik tablo internette en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Periyodik tabloda bulunmakta olan elementlerin simgeleri o elementin özellikleriyle ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını kolaylaştırmaktadır. Periyodik tablonun keşfiyle birlikte kimyasal elementlerin simgelerini bilmek bir hayli önemli bir hal almıştır. Kimyasal elementler İngilizce veya Latince isimlerinin harflerinden oluşan semboller ile anılmaktadır. Bazı elementlerin geniş kullanım alanlarına sahip olmalarından dolayı daha çok araştırıldığı bilinmektedir. 

 Co Hangi Element ve Periyodik Tabloda Nerede? 

 Periyodik tablo üzerinde Co simgesi ile gösterilmekte olan elementin adı Kobalttır. Cetvelde Co harfleri ile gösterilmesi durumu söz konusu olan Kobalt elementi bir geçiş grubu metali olma özelliğine sahiptir. Periyodik tabloda bulunmakta olan geçiş metallerinden biri olan Kobalt elementi, cetvel üzerinde 9. grupta, 4. periyotta ve 6 blokta yer almaktadır. 

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 Co Simgesi Olan Element 

 Kobalt elementinin bilimsel adı cobalt olduğundan dolayı bu elementin adının ilk iki harfi kullanılarak simgelenir. Yani sembolü Co olan element, kobalt elementi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kobalt elementi ile cobalt olarak karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu yazılışı nedeniyle de ilk harfinin alınmasıyla birlikte simgelenmiş durumda olan bir elementtir.

 

 

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