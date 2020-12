Cnc Operatörü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Cnc Operatörü olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Her CNC operatörü aynı işi yapmamaktadır. Bunun en önemli nedeni ise CNC makinelerinin farklı işlevlere sahip durumda olması ve her birisinin farklı bir uzmanlık alanı gerektirmesidir.

Cnc Operatörü Nedir?

CNC operatörü, makine parçası ve benzeri niteliğe sahip olan mekanik aksamları üretimini gerçekleştiren atölyelerde ve fabrikalarda çalışan kişidir. Bir CNC tezgah operatörü, kendisine verilen bir iş parçasını frezeleme, tornalama, taşlama gibi talaşlı imalat teknikleriyle CNC tezgahlarının işleme merkezlerinde hazır programlar kullanmak suretiyle, gerek duyulması halinde parametreleri ve program verilerinde değişiklik yaparak, kendi kendine ve belirli bir zaman dilimi içerisinde işleme bilgi ve becerisine sahip durumdaki nitelikli kişilere CNC operatörü denir.

Cnc Operatörü Ne İş Yapar?

Her CNC operatörü aynı işi yapmamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise, CNC makinelerinin farklı işlevlere sahip durumda olmasıdır. Bu nedenle her CNC makinesinin farklı bir uzmanlık alanın varlığı söz konusudur. Bu doğrultuda her makine için farklı teknik bilgiye sahip olma gerekliliği söz konusudur. Bu bakımdan CNC operatörleri de kendi aralarında; CNC Freze, CNC Torna gibi farklı aletlere göre değişiklik gösteren unvanlara sahip olmak durumundadırlar.

Cnc Operatörü Nasıl Olunur?

CNC operatörü olmak isteyen kişiler için CNC operatörlüğü eğitimlerinin verildiği çeşitli kurslar bulunmaktadır. Bu kurslara müracaat edilerek sertifika alma hakkına sahip olan kişiler CNC operatörü olabilmektedir. CNC operatörü kursları, ücretsiz olarak İSMEK yahut özel ücretli meslek edindirme kursları ile verilmektedir. Bu nedenle kişinin yaşamakta olduğu ilde yahut ilçede hangi kurslar bulunuyor ise bunlara müracaat edilmeli ve kurstan başarı sağlayarak CNC operatörlüğü sertifikası alan bir kişi CNC operatörü olabilmektedir.

Cnc Operatörü Olma Şartları Nelerdir?

CNC operatörü olma şartlarını yerine getiren kişiler söz konusu meslekte önemli başarılar sağlama imkanına çok daha fazla sahiptirler. Buna göre şartlar şu şekilde listelenebilir;

- Ölçüm aletlerini kullanabilme becerisine sahip olmak,

- Temel üretim malzeme bilgisine sahip olmak,

- Teknik resim okuyabilmek,

- Havalı vinç kullanabilir olmak,

- MS Office bilgisine sahip durumda olmak,

- Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğünün bulunmuyor olması,

- Vardiyalı olarak ve değişken mesai dilimleri içinde çalışabilir olmak,

- Kendisine atanmış olan görevi, kararlaştırılan süreç içerisinde tamamlayabilme kapasitesine sahip olmak,

- Ağır ekipmanları kaldırabilecek seviyede fiziki yeterliliğe sahip durumda olmak,

Cnc Operatörünün Görevleri Nelerdir?

CNC operatörünün yerine getirmekle sorumlu olduğu çeşitli görevler bulunur. Bu görevler ise şu şekilde listelenebilir;

- Talimatları bilgisayar komutlarına dönüştürmek,

- Çeşitli materyaller üzerinde işlem gerçekleştirmek amacıyla CNC tezgahını hazır hale getirmek ve çalıştırmak,

- Kendisine atanan işin niteliklerini ve istenen sonuçları anlamak için mekanik çizimleri incelemek,

- Mesleki gelişimi devam ettirmek,

- Hammadde ve parçaları makinelere yüklemek,

- Bozulan parçalarla ilgili rapor oluşturmak,

- İşlem başlatılmadan önce bütün CNC makinelerinin yeterince yağlanmış durumda olduğundan emin olmak,

- Daha iyi üretim sonuçları elde etmek için makine ayarlarında değişiklikler yapmak,

- Nihai ürünün istenilen edilen niteliklere uygunluğunu kontrol etmek,

- İşlevselliği sağlamak için makinenin günlük kontrol ve bakımını gerçekleştirmek,

- Tamamlanmış durumdaki ürünlerin montajı işlemlerini gerçekleştirmek ve üretimini sürdürmek için mühendis, programcı ve denetçiler ile iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütmek,

- Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun çalışmak,

- Madde işlemeye başlamak için gerekli olan stokun mevcut olduğundan emin olmak,

Cnc Operatörü Maaşları Ne Kadar?

CNC operatör maşları faklı olabilmektedir. Ancak maaş bilgisinin şu şekilde listelemek mümkündür;

- En Düşük CNC Operatörü Maaşı; 2.710 TL

- En Yüksek CNC Operatörü Maaşı;5.060 TL

- Ortalama CNC Operatörü Maaşı;3.885 TL

Cnc Operatörü İçin İş İmkanları Nelerdir?

CNC operatörü için çok fazla iş imkan ve olanağının varlığı söz konusudur. Çünkü CNC operatörü her meslekte görev alabilir. Buna örnek olarak kurumsal olan veya özel firmalar örnek verilebilir.