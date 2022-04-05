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Cnc ne demek ve açılımı nedir? Cnc neyin kısaltması

Cnc ne demek ve açılımı nedir Cnc neyin kısaltması

CNC sıklıkla merak edilen açılımlardan biridir. Özellikle kullanım alanının fazla olması anlamının ve açılımının merak edilmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan CNC ne demek araştırabilir ve açılımını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sizin için CNC ne demek ve açılımı nedir? CNC neyin kısaltması detaylarıyla derledik.

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CNC kelimesinin açılımı Computer Numerical Control yani Türkçe olarak Sayısal Kontrollü Bilgisayar demektir. CNC dilimize ingilizceden gelmiş bir kelimedir. CNC anlamı ise bilgisayarlı makineler ile yazı yazarak bunun işlemesini yapan kişilerin yaptıkları işlerdir. 

 CNC Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 CNC dilimize İngilizceden gelmiş bir kelimedir. CNC açılımı Computer Numerical Control'dür ve Türkçe olarak Sayısal Kontrollü Bilgisayar anlamına gelir. Kelimelerin orijinal anlamlarının ve Türkçe karşılıklarının bilinmesi önemlidir. Bu şekilde cümle içinde daha doğru yerlerde kullanılması mümkün olur. 

 CNC işi yapan kişilerin tezgah operatörü oldukları bilinir. CNC makinelerini kullanarak malzemeleri delen, talaş kaldıran ve büküm işleri yapan kişilere CNC operatörü denir. CNC anlamının bilinmesi ve kısaltmasının bilinmesi önemlidir. Bu sayede cümle içinde doğru yerde ve doğru anlamlarda kullanılır. 

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 CNC Neyin Kısaltması? 

 CNC kelimesi Computer Numerical Control kelime öbeğinin kısaltmasıdır. Bu sözcük Türkçede Sayısal Kontrollü Bilgisayar anlamına gelir. CNC operatörleri bu makineler ile malzemeler üzerinde işlemler yapmaktadır ve bu bir meslek haline gelmiştir. Bu nedenle CNC anlamının bilinmesi iş kolunun ne olduğunun da bilinmesini sağlamaktadır.

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