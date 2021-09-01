Claude Monet kimdir? Kısaca hayatı, eserleri ve isimleri

Claude Monnet, Empresyonist, yani izlenimci akımının en önemli sanatçılarından biridir.

Claude Monet Kimdir?

Modern resim sanatındaki ilk büyük devrimci hareket kabul edilen Empresyonist akımın büyük ismi Claude Monet 14 Kasım 1840 tarihinde doğmuştur. 5 Aralık 1926 tarihinde hayata vefat eden sanatçının tam ismi de Oscar-Claude Monet'dir.

Claude Monet Kısaca Hayatı

Claude Monet, 14 Kasım 1840 tarihinde bakkal bir baba ve şarkıcı bir annenin oğlu olarak Paris'te dünyaya gelmiştir. Henüz 10'lu yaşlarda yaptığı karakalem karikatürlerini satmaya başlamıştı. Kendisi de ressam olan teyzesi de Monet'nin resim ile uğraşmasını destekliyordu. 1857 yılında annesi öldüğünde dul teyzesinin yanına yerleşti. Teyzenin de desteği ile Üniversite'de sanat eğitimi almaya başladı fakat geleneksel resim yaklaşımı onda hayal kırıklığı yaratmıştı.

Bu dönemde tanıştığı Renoir, Bazille ve Sisley ile bir araya gelerek, ışığın açık havada yarattığı etkiyi resme aktarmak fikrinden hareketle yeni bir teknik geliştirdiler. İşte bu akıma daha sonra "İzlenimcilik yani Empresyonizm" adı verilecekti.

Claude Monnet'nin tanınmasını sağlayan eseri 1866 tarihli ve "Camille ya da Yeşil Elbiseli Kadın ( La Femme a la Robe Verte ) isimli tablosu olmuştur. Bu resimde modellik eden Camille ile daha sonra evlenen Claude Monet iki çocuk sahibi olmuştur. Eşi Camille ikinci çocukları Michael'i 1878 yılında dünyaya getirirken çok zayıf düşmüştü. Kısa süre sonra da tüberküloza yakalanan Bayan Monet vefat etmiştir. Claude Monnet bir müddet sonra Alice ile ikinci evliliğini yapmıştır.

Claude Monet, 05 Aralık 1926 tarihinde 86 yaşındayken yakalandığı akciğer kanseri sebebiyle vefat etmiştir. Claude Monet, Giverny Kilisesi mezarlığında gömülmüştür.

Claude Monet Eserleri

Avrupa sanat tarihinin bu en önemli sanatçısının eserleri halen gündemde ve en değerli sanat eserlerindendir. Claude Monnet'nin çok önemli eserleri vardır. Bu eserlerden bazıları şunlardır:

Piknik ( 1865 )

Camille Doncieux ( 1866 )

Sainte-adresse'te Teras ( 1867 )

Le Dejeuner ( 1868 )

Jeanne-Marguerite Lecadre Bahçede, Sainte-Adresse ( 1867 )

Gün Doğumu ( 1872 )

Japon Kostümü İçinde Camille Monet ( 1876 )

Saint-Lazere Garı ( 1877 )

Alice Hoschede Bahçede ( 1888 )

Düğün Yürüyüşü Mart ( 1892 )

İlkbaharda Tarlalar ( 1892 )

Nilüferler ( 1897 )

The Japanese Bridge ( 1924 )

Gezinti ( 1875 )

Plaj

Gelincikler ( 1873 )

Kırda Öğle Yemeği ( 1866 )

Nilüfer Gölü ( 1899 )

Bahçedeki Kadın

Şemsiyeli Kadın ( 1875 )

Normandiya Treninin Gelişi, Gare Saint Lazare ( 1877 )

Achterzaan'daki Evler ( 1871 )

Monet Saksağan Tablosu ( 1866-1869 )

Alacakaranlıkta San Giorgio Maggiore ( 1908-1912 )

Argenteuil Köprüsü ( 1874 )

Weeping Willow Tablosu ( 1918 )

Yeşil Elbiseli Kadın ( 1866 )

Claude Monet Sanatçı Kişiliği ve Özellikleri

Claude Monet çok önemli bir ressamdır. Fransız Empresyonist resmin kurucusudur. "Gün Doğumu" isimli eseri somut olarak İzlenimciliğin öncüsü olmuştur. Claude Monet'nin sanatçı kişiliği ve eserlerinin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Claude Monet, Avrupa sanat tarihinin en önemli ressamlarındandır.

Monet İzlenimcilik akımının öncüsüdür.

Claude Monet, resme yeni yaklaşımlar getirmiştir. Işığın açık havada yarattığı etkiyi resme parçalanmış renkler ve seri fırça darbeleriyle aktarmıştır. İşte tam olarak bu, daha sonra "Empresyonizm" olarak isimlendirilmiştir.

1872 tarihli Gün Doğumu isimli tablosu, Empresyonist akımın öncü eseri sayılmaktadır.