ÇKYS nedir? Sağlık Bakanlığı ÇKYS (Çekirdek kaynak yönetim sistemi) sorgulama nasıl yapılır

ÇKYS portali hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi bu konu hakkında araştırma yaparak detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Tüm dünya ülkelerinde ÇKYS sistemi uygulanmakta olan bir sağlık projesidir. ÇKYS sisteminin açılımı ise Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi şeklinde olmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan bu sistem modern bir sağlık sisteminin oluşturmayı amaçlıyor.

ÇKYS Nedir?

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sisteminin kısaltmasına ÇKYS ismi verilir. ÇKYS sağlık projelerinden biridir. ÇKYS dünyada lider olan ülkelerin arasında geçerliliğe sahip olan ve hali hazırda uygulanan bir sağlık projesidir. ÇKYS Türkiye’de 1 Eylül 1997 senesinde uygulanmaya başlamıştır. ÇKYS sistemiyle birlikte Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına bağlı tüm il sağlık müdürlüklerinde kullanılan ve geçerli olan bir sistemdir.

Sağlık Bakanlığına bağlı olan bütün binaların kodu, yangın denetimleri, mahal bilgileri, tapu bilgileri, fatura tüketimleri, deprem analizleri, Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi, Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi tüm bilgilerin ve sistemlerin yer aldığı sistemler bütünüdür.

Sağlık Bakanlığı ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) Sorgulama Nasıl Yapılır?

ÇKYS zimmet sorgulama sistemi bütün sağlık personelinin basit bir şekilde üzerine zimmetli olduğu eşyalar ile ilgili bilgi edinebilmelerini sağlar. ÇKYS sorgulama hizmetiyle, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olan ve burada görev yapmakta olan tüm sağlık teknikerleri, hemşireler, doktorlar gibi Sağlık Bakanlığında çalışmakta olan bütün personelin zimmet bilgilerine ulaşmaları ve görev yerleri hakkında da bilgi edinmelerini sağlamaktadır.

Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışmakta olan tüm personelinin işini kolaylaştırabilmek amacıyla ÇKYS sistemini bir yazılım birimine hazırlatmıştır. ÇKYS sorgulama platformu aracılığıyla ÇKYS atama sorgulama gibi işlemlerde gerçekleştirilir. Sağlık Bakanlığına mensup olan personellerine nerede görev yapacaklarını kolay bir şekilde öğrenmesine de olanak sağlar. Sistemin kullanım açısında birçok kısa yolu da bulunmaktadır. Bu sayede sistem daha işlevsel ve daha kolay ulaşılabilirdir.