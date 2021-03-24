Çizmeyi Aşmak ne demek? Çizmeyi Aşmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İlgi çekici deyimlerden biri olan "çizmeyi aşmak" iki sözcükten meydana gelen ve etkili bir manası olan bir deyim. Bu deyimi pek çok defa yaşamımızda duyuyoruz. Çizmeyi aşmak deyimi, haddini aşmak anlamı ile yaygın olarak biliniyor.

Çizmeyi Aşmak Ne Demek?

Çizmeyi aşmak, bilmediği bir işe karışmak anlamını taşıyan bir deyim. Haddini aşarak esasen bilgi sahibi olmadığı konulara burnunu sokarak yorumlarda bulunan kişilere karşı söylendiğine şahit olunan bir deyim. Edebi yapıtlarda da bu anlamı ile karşımıza çıkıyor.

Çizmeyi Aşmak Deyiminin Anlamı

Çizmeyi aşmanın deyim anlamı: " Bilmediği, aklının ermediği, yetkisi dışında bir işe karışmak" olarak açıkça ifade ediliyor. Bir başka deyişle kişinin bilmediği işe, yetkisi dışındaki konulara karışması.

Çizmeyi Aşmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Çizmeyi aşmak deyiminin örnek cümle içinde bazı kullanımları:

- Sürrealist sanat akımı üstüne fikir yürütmekle çizmeyi aştı.

- Söz ve davranışları ile toplantıda çizmeyi aştı.