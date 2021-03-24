Çizmeden Yukarı Çıkmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim günümüzde daha çok ''Çizmeyi Aşmak'' şeklinde kullanılır. Her iki tabir de kendisini ilgilendirmeyen konulara karışan kişilere uyarı amaçlı söylenir.

Çizmeden Yukarı Çıkmak Ne Demek?

Çizmeden yukarı çıkmak deyimi, görgü kurallarını ihlal etmek, birinin canını sıkacak ya da öfkelenmesine neden olacak şekilde davranmak demektir. Bu deyim genellikle düşünmeden konuşan insanlara karşı söylenir.

Çizmeden Yukarı Çıkmak Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Hal ve hareketlerinde ölçüyü kaçırmak, taşkınlık yapmak, karşı tarafı sinirlendirmek

2- Bilgi ya da yetki sahibi olunmayan hususlarda atıp tutmak.

3- Başkalarının işine veya özel hayatına müdahale etmek.

Çizmeden Yukarı Çıkmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Tüm uyarılarıma rağmen çizmeden yukarı çıktığı için onu bugün kovdum.

2- Yaptığın ipe sapa gelmez yorumlarla çizmeden yukarı çıktın!