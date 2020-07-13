‘Çizgi film ve animasyon’ geleceğin meslekleri arasında

Çizgi film ve animasyon alanı, gençler için geleceğin mesleklerinden biri konumuna geldi. Çünkü animasyon artık sadece eğlence amaçlı kullanılmıyor. Sosyal medyaya içerik üretenler açısından da büyük ilgi gören animasyon, tıptan savunmaya, reklamcılıktan teknolojiye birçok alanda kullanılıyor. Sektör temsilcileri, dünyada animasyon endüstrisinin 300 milyar, Türkiye’de de 100 milyon dolarlık hacme ulaştığını tahmin ediyor. Sinemadan dijital platformlara reklamcılıktan oyun sektörüne kadar birçok alana üretim yapan Türk animasyon stüdyolarının sayısı da günden güne artıyor. Buna bağlı olarak yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç da büyüyor. Bu ihtiyacı karşılamayı amaçlayan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, öğrencilerine sektörde iş imkânı sağlıyor. Üniversitenin sanat ve tasarım fakültesi dekanı Prof. Dr. Nüket Güz, çizgi film ve animasyon bölümüyle ilgili şu bilgileri verdi:

‘YOĞUN BİR ÇALIŞMA VE EKİP İŞİ’

“Mezun olan öğrencilerimiz; çizgi film ve animasyon stüdyolarında tasarımcı veya görsel efekt uzmanı, karakter tasarımcısı, yönetmen, eğitimci, çeşitli reklam ajanslarında veya televizyon şirketlerinde görsel efekt uzmanı veya tasarımcı, grafik tasarımcı, reklam tasarımcısı, freelance tasarımcı veya illüstratör olarak çalışma şansı yakalarlar. Animasyon artık hayatın birçok alanına etki etti. Bu nedenle mezunlar birçok sektörde kendine çalışma alanı bulabiliyor. Son dönemlerde çizgi film ve animasyon çok tercih edilen bölümler arasında. Bu alanda eğitimini sürdürmek isteyenlere önerim, öncelikle çizim altyapısını geliştirmeleri, sonrasında animasyonun temel yapısını oluşturan kuramsal ve pratik çalışmalara yoğunlaşarak ilerlemeleri. Öğrenciler, teknolojiyle harmanladığı bilgilerini pratik alanda ortaya koymalı. Animasyon yoğun bir çalışma ve ekip işi. Bu zorlu ve keyifli yolculuğa başlamak için mutlaka çok çalışmayı göze almak gerekiyor. Bu bölümü seçeceklerin dikkat etmeleri gereken konular da var. Çizgi film ve animasyon dünyası, büyüleyici evrenler yaratan ve izleyenleri o evrenin içine dahil eden benzersiz bir dünya. Bu dünya içerisinde yer almak ve kendi hayallerini ortaya koymak isteyen öğrenciler; animasyon sektörünün keyifli dünyasına giriş yaparken bu alanın bir o kadar da emek ve özveri istediğini bilmeli. Öğrenciler öncelikle sektör deneyimi olan bir eğitim kadrosuyla çalışmalı ve kendi potansiyellerini geliştirebilecekleri pratikler, çalışmalar ve projeler gerçekleştirerek özgün portfolyolarını hazırlayabilecekleri ortamı seçmeye dikkat etmeli.

ERASMUS İLE DENEYİM KAZANIN

Tüm öğrencilerimizi sektörde yapabilecekleri staj ve Erasmus programlarıyla yurtdışı veya yurtiçi deneyimi kazanmaları için teşvik ediyoruz. Üniversitemiz, Erasmus faaliyetleri gerçekleştirmek için çeşitli üniversitelerle görüşme aşamasında. Dolayısıyla Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon mezunu olanlar, donanımlı teknik, teorik bilgilerle ve sunabilecekleri kapsamlı bir portfolyoyla mezun olacaklar.