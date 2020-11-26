Çizgi Film (Animasyon) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çizgi filmler önceleri karakterlerin hareketlerinin kağıtlara sırayla çizilmesi ve bu şekilde karakterlerin hareket ettirilmesi şeklindeydi. Günümüzde teknolojinin gelişmesi sayesinde animasyonlar gerçeğe çok yakın bir şekilde olmaktadır. Bir sektör haline gelen bu bölümün iş imkanları da fazladır.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Nedir?

Çizgi film (animasyon) bölümünü seçen öğrenciler hem elle çizgi film çizme tekniklerini hem de dijital ortamlarda gerçekleşen çizim tekniklerini öğrenmektedirler. Çizgi filmler genelde çocuklara hitap etse de büyüklerin de ilgisini çekmektedir. Teknolojinin bu kadar hayatımızın içinde olduğu bu günlerde çizgi film sektörü sürekli gelişme göstermektedir.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Çizgi Film (Animasyon) bölümü üniversitelerin Sanat ve Tasarım Fakültelerinde ya da İletişim Fakültelerinde eğitim veren bir programdır. Sözel puan türü ile öğrenci alımı yapar ve 4 yıllık bir lisans programıdır.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çizgi Film (Animasyon) bölümü 8 yarı yıllık bir eğitim öğretim programıdır. Bu süre içerisinde öğrenciler aşağıdaki dersleri görmektedir;

Sayısal Kurgu

Çizgi Film Teknikleri

Bilgisayar Yardımı ile 3 Boyutlu Animasyon Tasarımı

Animasyon Desen

2 Boyutlu Bilgisayar Animasyon Tasarımı

Bilgisayar Destekli Görsel Tasarım

Çizgi Filmde Sahne Tasarımı

Animasyon Genel Tasarım

3 Boyutlu Işık ve Renk

3 Boyutlu Modelleme

Bu bölümü tercih eden öğrenciler bu ve bunun gibi pek çok dersi 4 yıllık eğitim hayatları boyunca görmektedirler. Bölüm derslerini başarılı bir şekilde veren öğrenciler ise Çizgi Film ve Animasyon Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Bölüm öğrencileri eğitim hayatları boyunca karıştırma koşuları, çift çekim, staggers, etkiler, perspektif animasyon gibi çeşitli çizgi film eylemleri öğrenmektedirler. Bunun yanında komedi yürüyüşü ve koşu canlandırma gibi eylemleri de öğreneceklerdir.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ülkemizde devlet üniversitesi olarak yalnızca iki üniversite de bulunur. Bölümün bu kadar az öğrenci yetiştirmesi sebebi ile iş imkanları oldukça fazladır. Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün bulunduğu üniversiteler ise şu şekildedir;

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Çizgi Film ve Animasyon bölümü mezunları sektörde pek çok alanda iş imkanı bulmaktadır. Ülkemizde bu alanda personele çok fazla ihtiyaç vardır. Bölümün okutulduğu mevcut üniversiteler gerekli eleman ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu sebeple her sene Çizgi Film ve Animasyon bölümünden mezun olan kişiler sektör açığını kapatamaz. Bu durum nedeni ile bölüm mezunları kolay bir şekilde iş bulma imkanı bulurlar.

Çizgi Film Animasyon bölümünden mezun olan kişiler Çizgi Film Sanatçısı ve Animatör unvanı almaktadırlar. Çizgi Film ve Animasyon bölümü iş imkanı çok geniştir. Hatta bölümü okumaya devam ederken çoğu öğrenci yarı zamanlı olarak çalışma hayatına atılmaktadır.

Çizgi Film ve Animasyon bölümünde öğretilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu öğretilerin mezun olan kişilerce kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bölüm mezunlarından mevcut çizgi film ve animasyon sektörünün geliştirilmesi ve ilerletilmesi beklenmektedir.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Mezunları İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Çizgi Film ve Animasyon bölümünden mezun olan kişilerin iş olanakları oldukça fazladır. Bölüm mezunları kolay bir şekilde iş bulabilirler. Çalışabilecekleri alanlar ise şu şekilde sıralanabilir;

Sağlık

İletişim

Halkla İlişkiler

Eğitim

Görsel İletişim

Tanıtım

Reklam gibi farklı alanlarda iş imkanı bulmaktadırlar.

Bölümden mezun olan kişiler devlet ya da özel kamu ve kuruluşlarında çalışma imkanı bulurlar. Halkla İlişkiler ve Reklam sektörlerinde hareketli görüntü tasarımcısı olarak çalışma imkanı bulabilirler.

Bununla birlikte televizyon ve sinema sektöründe çizgi film tasarımcısı olarak da çalışma imkanları vardır. Bölüm mezunları bölümü başarılı bir not ortalaması ile bitirdiklerinde yüksek lisans eğitimlerine devam ederek akademisyen olarak okulda kalma imkanları da vardır. Bölüm mezunları devlet kurumlarında çalışmak için KPSS sınavından yeterli bir puanı almalı ve bu puana göre atamaları yapılmalıdır.