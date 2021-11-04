Cıvıldaşmak ne demek, ne anlama gelir? Cıvıldaşmak kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Cıvıldaşmak, herkesin kullanabileceği anlamlı kelimeler arasında bulunuyor. Günümüzde yaygın olarak cıvıldaşmak kelimesi duyulabiliyor. Cıvıldaşmak sözcüğü TDK'da, hep birden cıvıldamak anlamındadır.

Cıvıldaşmak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Cıvıldaşmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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