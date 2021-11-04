Cıvıldaşmak ne demek, ne anlama gelir? Cıvıldaşmak kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...#Galatasaray
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
Canlı | Fenerbahçeden bir gol daha Skor...Canlı | Fenerbahçe'den bir gol daha! Skor...#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Altundan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yoluAltun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu#Fahrettin Altun
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Cıvıldaşmak ne demek, ne anlama gelir? Cıvıldaşmak kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Cıvıldaşmak#Nedir
Cıvıldaşmak ne demek, ne anlama gelir Cıvıldaşmak kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Türkçe dili çok geniş kapsamlı diller arasında yer alıyor. Türkçe dilindeki kelime türlerinin sahip olduğu anlamların tamamı sözlüklerde yer alıyor. Sözlüklerde yer alan cıvıldaşmak sözcüğü bireylerin anlamını öğrenmek istediği bir kelimedir. Kişiler cıvıldaşmak sözcüğünün sahip olduğu anlamın araştırmasını yapabiliyor. Cıvıldaşmak ne demek, ne anlama gelir? Cıvıldaşmak kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Cıvıldaşmak, herkesin kullanabileceği anlamlı kelimeler arasında bulunuyor. Günümüzde yaygın olarak cıvıldaşmak kelimesi duyulabiliyor. Cıvıldaşmak sözcüğü TDK'da, hep birden cıvıldamak anlamındadır.

Cıvıldaşmak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Herkesin merak ettiği farklı kelimeler bulunur. Merak edilen kelimelerin anlamı genellikle bireyler tarafından bilinmiyor. Bir cümle içinde kullanılan kelimenin anlamı kişilerce bilinmediğinde, sözlük araştırması yapılabiliyor. Cıvıldaşmak sözcüğü yazıların içerisinde görünen bir kelimedir. Anlamını bilen bireyler cıvıldaşmak sözcüğünü yazı içerisinde geçirebiliyor. İnternette bulunan yazılarda cıvıldaşmak kelimesi mevcut anlamıyla kullanılabiliyor. Cıvıldaşmak kelimesinin anlam bakımından önemi kişilerce araştırılıyor. Cıvıldaşmak, hep birden cıvıldamak anlamında kullanılıyor.

 Cıvıldaşmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

 Sözlükler kişilere yardımcı olan kaynaklardır. Kişiler istediği her kelimenin anlamına herhangi bir Türkçe sözlükten ulaşabiliyor. Sözlüklerde bulunan kelimelerin tamamı dilimizde kullanılan bir kelimedir. Türkçe dilinde kullanılan her bir kelimenin anlamı da büyük önem taşıyor. Cıvıldaşmak kelimesi de sözlüklerde anlamı belirtilen bir kelimedir. Kullanılan cıvıldaşmak sözcüğü, hep birden cıvıldamak anlamında belirtiliyor. TDK ve sözlüklerde cıvıldaşmak sözcüğünün doğru anlamına ulaşılabiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Cıvıldaşmak#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin