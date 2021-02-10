Çivi Çiviyi Söker atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçede yaygın olarak kullanıldığı için çivi çiviyi söker atasözü birçok farklı kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaktadır. Özellikle günlük hayatın içerisinde pek çok farklı zamanda duruma uyum gösteren güzel atasözlerinden biridir.

Çivi Çiviyi Söker Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir kötü durumu aynı cinste bir kötü durum yenebilir. Mesela inatçı birini daha inatçı biri alt edebilir. Aynı zamanda herhangi bir sorunu olan kişinin moralini düzeltebilmek için, bu konuda aynı ama daha büyük sorun yaşayan insanla konuşması yeterli gelebilir.

Çivi Çiviyi Söker Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çivi çiviyi söker atasözünün ne zaman isterseniz tek başına veya farklı cümleler içerisinde değerlendirebilirsiniz.

‘’Unutma ki böyle durumlarda çivi çiviyi söker.’’

Herhangi bir olayı ortadan kaldırabilmek ve yeniden düzeltebilmek adına aynı güçle karşı cevap vermek amaçlı, bu şekilde cümle içerisinde kullanabilirsiniz.