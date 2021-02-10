Çivi Çıkar Ama Yeri Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü ''Çivi Çıkar Ama İzi Kalır'' şeklinde de kullanılıyor. Her iki kullanım şekli de doğrudur ve aynı anlama gelir.

Çivi Çıkar Ama Yeri Kalır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Anlamı: Çivi Çıkar Ama Yeri Kalır, insanların birbirine yaptığı kötülüklerin tamamen silinemeyeceği ve hatırlanmaya devam edeceği anlamına gelir. Örneğin birisine iftira atıldığında o kişi suçsuzluğunu kanıtlasa bile hep o iftira ile anılır. Kötü sözler ve davranışlar da affedilse bile insanların hafızalarında yer eder. Anlamı: Kalp kırıklarının asla tam anlamıyla geçmez. Kişi kaybettiği ya da ayrıldığı birini hep hatırlar.

Çivi Çıkar Ama Yeri Kalır Atasözünün Cümle İçindeki Kullanımı

1- Onu affetmiş olsa da çivi çıkar ama yeri kalır.

2- Bugün Türkçe dersinde ''Çivi Çıkar Ama Yeri Kalır'' atasözünün anlamını öğrendik.