Civciv Ne Yer? Civcivler Nasıl Beslenir Ve Civcivlerin En Çok Sevdiği Besinler Neler

Civcivler, bazı yem ve yiyeceklerle beslenir.

Civciv Ne Yer?

Civcivler çok küçük olan canlılardır. Hayvanlar alemine bakıldığında en hızlı büyüyen hayvanlar arasında civcivler yer alıyor. Civcivlerin yiyebileceği birçok yem çeşidi bulunuyor. Bu özel yemleri satın alarak civcivlerin karnını doyurabilirsiniz. Yeni doğan ve daha 1 aylık olan civcivlere bu yemleri vermeniz yeterli olacaktır. Salata yaprakları da civcivlerin severek tükettiği yiyecekler arasında yer alıyor. Yeni doğmuş civciv türlerine haşlanmış yumurta da verilebilir. Civciv sahibi olan kişiler nasıl bakılacağı hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapabiliyor.

Civcivler genellikle sıcak ortamlardan hoşlanır. Civcivlerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için bu ortamların hazırlanması gerekir. Evde civciv beslemek isteyen kişiler kutulardan bir ev yapabilir. Civcivlere 10 -12 saat aralığında su verilmesi gerekir. Civcivlerin hızlı büyümesi nedeniyle su ve yem ihtiyaçları aksatılmamalıdır. Civcivlerin bulunduğu ortamlar her zaman geniş olmalıdır. Civcivler yürümeyi çok seven hayvanlar olduğu için rahat hareket etmeleri önemlidir. Civciv yuvalarının yeterli miktarda hava aldığına emin olmalısınız. Civcivlerin en sevdiği besinler şu şekildedir;



* Salatalık

* Lor Peynir

* Pirinçler

* Haşlanmış yumurta

* Marul

Civcivler Nasıl Beslenir ve Civcivlerin En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Civcivler çok hızlı büyüdüklerinden dolayı yemlerinin aksatılmaması büyük önem taşıyor. Yem ve su konusunda dikkat edilmesi gereken hayvan türlerinden biridir. Civcivler aç kaldıkların kendi dışkılarını yiyen hayvanlardır. Bu yüzden yemlerinin günlük olarak kontrol edilmesi gerekir. Tercih edilen civciv yemleri civcivlerin dışkılarının kurutulmasını sağlar ve bu sayede civcivler dışkılarını yiyemez.

Civcivler yeterli bir seviyede büyüdüklerinde marul ve salatalıkla beslenebilir. Civcivlerin yem yememesi durumunda salatalıkların veya marulların küçük şekilde doğranarak verilmesi yeterli olacaktır. Haşlanmış yumurtayı yiyebilecekleri küçüklükte keserek civcivlere verebilirsiniz. Haşlanmış yumurta civcivlerin en sevdiği besinler arasındadır.