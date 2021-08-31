Citroen Hangi Ülkenin Araba Markası Ve Nerede Üretiliyor? Citroen Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Teknolojinin insan hayatını kolaylaştırması ile birlikte insanların bu ürünlere gösterdiği ilgi artmaktadır. Bu sebeple otomobillerde ihtiyaca göre şekillenmektedir. Zorlu arazi koşulları için ayrı otomobiller üretilirken hız tutkunları için başka otomobiller ve bunların dışında kalan daha pek çok otomobil çeşitleri tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır.

Citroen Hangi Ülkenin Markası?

Citroen adı verilen marka Fransa'ya ait olan bir otomobil üreticisidir.

Citroen Nerede Üretiliyor?

Citroen markalı ürünler Fransa merkezli olarak Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında üretilmektedir.

Citroen Ne Zaman Kuruldu?

Citroen firması 1919 yılında üretime başlayan bir marka olmaktadır.

Citroen'in Sahibi Kim?

Citroen markası adını kurucusu olan Andre Citroen'den almaktadır.

Citroen'in Kuruluşu Ve Kısaca Tarihçesi

Citroen markası 1919 yılında Fransa'da üretime başlamıştır. PSA Peugeot Citroen grubunun 1976 yılından beri üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Citroen markasının sembolü, Fransızlarda çift açılı çavuş anlamına gelmektedir. Citroen markası ürettikleri ilk araçta çift açılı çavuş amblemini kullanmışlardır.