Çıtki ne demek? Çıtki kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Çıtki kelimesi de sürekli duyulan bir kelime değildir. Bu nedenle bu kelimenin anlamı insanlar tarafından merak edilmektedir. Çıtki kelimesi internet, televizyon gibi çeşitli alanlarda karşımıza çıkabilmektedir.

Çıtki Ne Demek?

Çıtki kelimesi kitaplarda, internette ya da televizyonda karşımıza çıkabilen bir kelimedir. Bu kelimenin ne anlama geldiği ise insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Çıtki kelimesinin anlamı, ölülerin çenelerini bağlamaya yarayan bağa verilen isimdir

Çıtki Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı Nedir?

Çıtki kelimesinin anlamı insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre de bu kelimenin anlamı merak edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre çıtki kelimesinin anlamı ölen kişilerin çene kısımlarının bağlanmasında kullanılan bağa verilen isimdir. Bu anlamından başka anlamı bulunmamaktadır.