Çıtayı Yükseltmek ne demek? Çıtayı Yükseltmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çıtayı yükseltmek deyimi çoğunlukla bir durum ile ilgili olarak kişinin başarısından dolayı diğerlerinin de performansını artırması gerektiği ile ilgili olarak söylenen bir deyimdir. Çoğunlukla rakip olan durumlar için kullanılır. Cümlede doğru olarak kullanılması anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesine bağlıdır.

Çıtayı Yükseltmek Ne Demek?

Kişinin bir konu ile ilgili hedefinin çok yüksek belirlenmesi çıtayı yükseltmek deyimi ile anlatılır.

Çıtayı yükseltmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Çıtayı yükseltmek deyimi farkında olarak ya da olmadan cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Kişilerin hırsları ile hedeflerini de oldukça yüksek tutmaları durumlarının açıklanması için genellikle çıtayı yükseltmek deyimini kullanırız.

Çıtayı Yükseltmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Aldığı son puanla çıtayı oldukça yükseltti.