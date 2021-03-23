Cirit Atmak ne demek? Cirit Atmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cirit atmak, bir kişinin herhangi bir engel olmadan, kimse tarafından engellenmeden istediğini yapması anlamına gelir.

Cirit Atmak Ne Demek?

Cirit atmak bazı durum ve olayları kısa bir biçimde ifade eden bir deyimdir. Kullanımı genel olarak durum bildirisi şeklindedir. Anlamı şu şekildedir: Bir insanın kimse tarafından baskı görmeden, herhangi bir kuralı umursamadan istediği şekilde, rahatça davranmasıdır.

Cirit Atmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Cirit atmak deyimi de diğer deyimler gibi Türk Dil Kurumu Tarafında belli bir anlama tabi tutulmuştur. Bu anlam şu şekildedir: Bir ya da bir den çok kimse ya da şey rahatsız edici biçimde, bir yerde çokça bulunmak, serbestçe dolaşmak ya da davranmak.

Cirit Atmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cirit atmak deyiminin cümle içinde kullanımını şu şekilde örnekleyebiliriz: Ortalığı boş buldu, meydan da cirit atıyor.