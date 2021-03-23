Cirit Atmak ne demek? Cirit Atmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler hem mecaz anlamı olan hem de bir kısmı gerçek anlama sahip olabilen söz gruplarıdır. Genel olarak durumları kısa bir şekilde ifade etmek amaçlı kullanılırlar. Cirit atmak deyimi de bunlardan biridir. Cirit atmak ne demek? Cirit atmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır ve benzeri bilgileri derledik.
Cirit atmak, bir kişinin herhangi bir engel olmadan, kimse tarafından engellenmeden istediğini yapması anlamına gelir.
Cirit Atmak Ne Demek?
Cirit atmak bazı durum ve olayları kısa bir biçimde ifade eden bir deyimdir. Kullanımı genel olarak durum bildirisi şeklindedir. Anlamı şu şekildedir: Bir insanın kimse tarafından baskı görmeden, herhangi bir kuralı umursamadan istediği şekilde, rahatça davranmasıdır.
Cirit Atmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Cirit atmak deyimi de diğer deyimler gibi Türk Dil Kurumu Tarafında belli bir anlama tabi tutulmuştur. Bu anlam şu şekildedir: Bir ya da bir den çok kimse ya da şey rahatsız edici biçimde, bir yerde çokça bulunmak, serbestçe dolaşmak ya da davranmak.
Cirit Atmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Cirit atmak deyiminin cümle içinde kullanımını şu şekilde örnekleyebiliriz: Ortalığı boş buldu, meydan da cirit atıyor.