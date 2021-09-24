Cins Kedi Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Kaç Çeşit Kedi Irkı Vardır?

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Kedi, küçük ve tüylü bir hayvandır. 4 ayağa sahip olan kediler bıyıklı bir yapıya sahiptir. Bazı cinsleri evcil olabilirken sokak kedileri de vardır. Sokak kedileri evcil kedilere göre daha yabani olsa bile genel olarak uysal hayvanlardır. Herkes tarafından sevilen kediler, ev ortamında beslenebilecek hayvanların başında gelmektedir. Çok çeşitli ve cinsleri olan bir hayvandır.

Cins Kedi Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Kediler, bazı cinsleri dışında çok fazla büyümeyen ve genelde insan kucağına sığabilecek boyutta olan hayvanlardır. Ayrıca evde bulunan haşaratları yemesi sayesinde ev hayvanı olarak beslenmektedir. Hem uysal oluşu hem de boyutundan dolayı ev hayvanlarının başında gelir. Anatomik olarak esnek bir yapıya sahiplerdir.

Kediler, atik ve hızlı olmalarıyla bilinir. Refleksleri çok güçlü hayvanlardır. Hızlı ve atik olma özellikleri her cinsinde aynıdır. Kediler aynı zamanda kendi içinde cinslere ayrılır. Cins kedi türleri oldukça fazladır. Cins kedilerin başında mavi Rus kedisi gelmektedir. Mavi Rus kedisi parlak tüyleri ve gözlerinin çekiciliği ile bilinir. Ayrıca gri ve mavi tonlarında olan görüntüsü ipeksi bir dokuya sahiptir. Bir diğer cins kedi ise İran kedisidir. Bu kediler oldukça uzun tüy ve bıyıklara sahiptir. Tüy yumağı gibi görünürler. Farklı bir surata sahip olan İran kedisi popüler kedilerdendir. Diğer kedi cinslerine göre daha ağır kanlıdır.

Yine popüler kedi cinslerinden biri olan siyam kedisi, Tayland'a ait olan bir kedi türüdür. Dünya üzerindeki en eski kedi cinslerinden biri olarak bilinir. Kedi cinleri içerisinde popüler ve farklılığı olan bir diğer kedi türü ise Van kedisidir. Van kedisini diğer kedilerden ayıran en büyük özelliği gözleridir. Gözlerinden bir tanesi mavi diğeri ise yeşil renklidir. Saf ırk olma özelliği taşıyan British Shorthair ise oyuncak görünümünde olan İngiltere kedisidir. Bu kedinin en önemli özelliği ise aileleri ile sıcak bağlar kurmaları ve sıcak kanlılıklarıdır.

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Görenleri kendine hayran bırakan Norveç orman kedisi, aynı zamanda Norveç'inde simgesi haline gelmiştir. Bu kediler uyumlu ve zeki bir kişiliğe sahiptir. Büyüleyici bir görüntüleri vardır. Uzun ve yumuşak tüylere, şirin ve sempatik bir surata sahiptir. Bir diğer popüler cins kedi ise Ankara kedisidir. Ankara kedisi, Ankara ve çevresinde yani Anadolu'ya özgü bir cinstir. Bembeyaz oluşları ile çok sevimlidirler. Ayrıca bu kediler masmavi gözlere sahiptir.

Kaç Çeşit Kedi Irkı Vardır?

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Kediler, oldukça çeşitli olan hayvanlardır. Toplamda 50 kedi ırkı bulunmaktadır. Bunlar; Avrupalı Burmese, Chausie, Peterbald, Napoleon Cat, Khao Manee, Javanese, American Bobtail, Karayak, Japon kıvrık kuyruk, Selkirk Rex, Havana kedisi, Somali kedisi, Tonkinese, Van kedisi, American Wirehair, Laperm, Korat, Nepelung, Oriental Shorthair, Toyger, Singapura, Ocicat, Devon Rex, Ragamuffin, Cornish Rex, Balinese, Exotic Shorthair, Manks kedisi, Savannah, Mısır mausu, Bombay kedisi, Chartreux, American Curl, Himalayan kedisi, Sibirya kedisi, American Shorthair, Bengal kedisi, Birman kedisi, Ankara kedisi, Munchkin, Sfenks kedisi, Norveç orman kedisi, Habeş kedisi, Ragdoll kedisi, Maine Coon, British Shorthair, Scottish Fold, Siyam kedisi, İran kedisi ve Mavi Rus kedisidir.