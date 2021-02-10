Cins Kedi Ölüsünü Göstermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Soylu ve asil insanlar üzerinden bir anlamı bulunan cins kedi ölüsünü göstermez cümlesi, son dönemin en ilgi çeken atasözlerinden biridir. Bu atasözünün anlamını öğrenebilir veya farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Cins Kedi Ölüsünü Göstermez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gururlu ya da soylu insanlar acınacak ve kötü duruma düştükleri zaman, bunu göstermemek için elinden geleni yaparlar. Özellikle içinde bulundukları kötü durumu belli etmemeye çalışırlar. Genel olarak bu anlamı üzerinden kullanılan güzel bir atasözü olarak öne çıkmaktadır.

Cins Kedi Ölüsünü Göstermez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Cins kedi ölüsünü göstermez atasözünü tek başına veya cümle içerisinde ne zaman istersiniz değerlendirebilirsiniz.

‘’Bu adamın ne yaşadığını hayatta öğrenemezsin; sonuçta cins kedi ölüsünü göstermez.’’

Böyle cümle içerisinde günlük yaşamda ya da farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.