Cinnet Geçirmek ne demek? Cinnet Geçirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cinnet kelimesi köken itibari ile delilik manasına gelmektedir. Cinnet kelimesinden türemiş olan Cinnet Geçirmek deyimi de mecazi anlamda cümle içerisinde sıklıkla kullanılır.

Cinnet Geçirmek Ne Demek?

Genellikle gerçek anlamlarından ayrı kullanılan en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ve söz gruplarına deyim denmektedir. Geçmişten günümüze kadar gelmiş olan pek çok deyim bulunur. Cinnet Geçirmek deyimi de bunlardan birisidir. Cinnet Geçirmek deyimi ''delirmek, aklını kaçırmak'' manasına gelen bir deyimdir. Bir kişinin olay karşısında çok sinirlenmesi, mecazi anlamda cinnet geçirmesi manasında kullanılabilir.

Cinnet Geçirmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Cinnet Geçirmek deyiminin anlamı Türk Dil kurumu sözlüklerinde açıklanmıştır. Bu deyiminin sözlük anlamı şu şekildedir:

- Delirmek, aklını kaçırmak

Cinnet Geçirmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Olay karşısında kadın cinnet geçirdi.