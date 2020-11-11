'Cinnah Genç Yazarlar Ödülü' sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen yarışmada, birincilik ödülünün sahibi Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Mustafa Çakır olurken, ikincilik ödülünün sahibi Nevşehir Özel Altınyıldız Fen Lisesi'nden Simay Yağmur Yılmaz, üçüncülük ödülünün sahibi Tekirdağ Muratlı Anadolu Lisesi'nden Beril Akgün oldu. Mansiyon ödüllerini ise Kayseri Kocasinan Anadolu Lisesi'nden Nazlı Can Bayraktar, Kayseri Kocasinan 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Sena Nur Gülsoy ve Bursa Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Feyza Nur Dolmacı’nın kompozisyonları aldı. Ödül töreni salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi ortamda yapıldı.

'İKİ KARDEŞ MİLLET'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, törende yaptığı konuşmada, "Var olan bu tarihi dostluğu iki kardeş milletin eğitimine vereceğimiz destekle geleceğe taşıyacağımızı düşünüyorum" diyerek iki kardeş ülke arasındaki eğitim alanında iş birliği faaliyetlerine dikkat çekti. Büyükelçi Muhammed Syrus Sajjat Qazi de yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarından duyduğu heyecanı "Yaşasın Türkiye Pakistan dostluğu" şeklindeki sözleriyle ifade etti. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ise yarışmaya katılan eserlerin nitelikli olma vasfını, ülkemiz ve Pakistan arasındaki dostane ilişkilere halkımızın verdiği değerin öğrencilerimiz nezdinde tezahürü olarak değerlendirdiğini belirtti.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından öğrenciler için hazırlanan plaket, sertifika ve ilk üç derece için öngörülen para ödülleri; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjat Qazi, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Pakistan Büyükelçiliği Basın Ataşesi Abdul Akbar, İkili İlişkiler Daire Başkanı Mehmetali Akdağ ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Nilgün Çalışkan tarafından verildi. Tören, Mustafa Çakır'ın birincilik ödülüne layık görülen "Vatanları Ayrı Kaderleri Aynı İki Lider: Atatürk ve Cinnah" başlıklı eserini okumasıyla sona erdi