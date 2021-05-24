Çinko nedir ve ne işe yarar? Çinko nelerde ve nerelerde bulunur

Çinko; sağlıklı bir bağışıklık sistemi adına gereken bir eser element türüdür. Çinkonun eksik olması, bireyi hastalıklara karşı daha yatkın bir hale getirebilmektedir. Çinko; insanın vücudundaki pek çok fonksiyondan sorumlu olup, minimum 100 değişik enzimin aktivitesini uyarmaya destek olur. Faydaları sağlamak adına yalnızca ufak bir çinko alımı gerekmektedir.

Çinko Nedir?

Çinko bazı gıdalarda doğal olarak bulunan ve insan sağlığı için çok önemli bir mineral. Demirden sonra vücutta en fazla bulunan bir eser element. Yetişkinlerde pankreas, karaciğer, böbrek, akciğer, kas, kemik, prostat ve endokrin bezler olmak üzere bütün doku ve organlara dağılmış haldedir. Kaslardaki çinko oranı yüzde 65 civarındadır.

Çinko Ne İşe Yarar?

Çinko insanların vücudunda; bağışıklığın güçlenmesi için oldukça önemli bir bileşendir. Çinko eksikliği bulunan çocukların genel sağlığının iyileştirilmesi adına çinkoya gereksinim duyulmaktadır. Bunun yanı sıra bebeklerde sağlıklı olarak büyümenin sağlanması, yaygın soğuk algınlığı ve grip ya da tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının önlenmesi için çinkoya ihtiyaç duyulur.

Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, grip için çinko gereklidir. Bunların dışında çinko; ciddi kafa yaralanmaları, enfeksiyonlar, parazitlerin neden olduğu sıtma ya da kulaklarda çınlama ve diğer hastalıklar adına da önemlidir. Tüm bunlar; çinkonun ne işe yaradığıyla ilgili önemlidir. Çinkonun düzenli bir şekilde vücuda alınması, insan vücudu açısından faydalı olacaktır.

Çinko Nelerde ve Nerelerde Bulunur?

Çinko açısından zengin olan en mühim kaynaklar istiridye ve kırmızı ettir. Bunların dışında;

- Kuzu eti; en önemli çinko kaynakları içerisinde bulunur. Kuzu etinin 100 gramında 6.8 çinko vardır. Bu ise; günlük çinko gereksiniminin yüzde 45'ine denk gelir.

- Hindi eti; kuzu etinde olduğu gibi çinko açısından oldukça zengin bir çinko kaynağıdır. Et yemeklerinde tavuğun dışında hindi eti kullanıp, daha fazla çinko alınabilir.

- Yer fıstığı; çinko kaynağı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Tek sorun; yer fıstığının kalorisinin çok yüksek olduğudur. 100 gram yer fıstığı; 320 kalori olarak belirlenmiştir.

- Kakao tuzu; hastalıkları ve iltihaplanmayı önleyen kateşinin ve epikateşin isminde iki flavonoid içermektedir. Bu flavonoidler, kan akışının artmasına ve tansiyonun düşmesine destek olur.

- Bezelye de çinko kaynağı olarak belirlenmiştir.

- Sarımsak içerisinde belli oranda çinko yer alır. Sarımsağın, saç dökülmelerini önleyen etkisi önemli oranda çinko içermesinden kaynaklıdır. Sarımsak, günlük çinko gereksinimini karşılamasa da, ufak bir çinko kaynağı olarak belirtilebilir.

- Yumurta sarısı; çinko deposu olan bir besindir. Ancak yumurtanın sarısı genellikle kolesterol seviyesini belli bir oranda arttırabilir. Çinko alımı adına dahi kolesterol sorunu bulunuyorsa bir yumurta dışında fazla tüketilmemesi önerilmemektedir.

- Kabak çekirdeği içerisinde çinko yer alır. 100 gram kabak çekirdeği içerisinde 6.5 miligram çinko vardır. Bu oran ise; gün içerisindeki çinko gereksiniminin yaklaşık olarak yüzde 44'ünü karşılamak adına yeterlidir. Bunun dışında kabak çekirdeği yağı da aynı zamanda çinko kaynağı şeklinde kullanılmaktadır.

- Ispanak da çinko içeren besinlerin içerisindedir.

- Beyaz mantar; yemeklerin içerisinde sıkça kullanılan bir besindir. 100 gram mantar içerisinde yaklaşık olarak 8 miligram çinko yer alır. Bu ise; günlük çinko gereksiniminin önemli bir oranını karşılar.

- Susam içerisinde de çinko bulunmaktadır.

- Çinko bulunan bir diğer et türü, dana etidir.