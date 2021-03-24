Çıngar Çıkarmak ne demek? Çıngar Çıkarmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler ifadelerimize anlam katan, olayları kısa ve öz olarak anlatmaya aracı olan kalıplaşmış ifade biçimleridir.

Çıngar Çıkarmak Ne Demek?

Çıngar çıkarmak deyimi ifadeyi güçlendiren deyimlerdendir. Çıngar çıkarmak deyimi kargaşa yaratmak, kavga çıkartmak anlamında kullanılmaktadır. Birdenbire yüksek sesle bağırarak kavga yaratan, gerginlik çıkaran kişilerin yaptığı olayın anlatılması için kullanılan bir deyimdir.

Çıngar Çıkartmak deyiminin Anlamı (TDK)

Çıngar çıkarmak deyiminin en doğru karşılığı TDK' ya göre gürültü patırtıya sebep olmak, karışıklık yaratmak anlamındadır. Çıngar çıkarmak deyimi bir anda bağırıp çağırarak ortalığı kargaşaya verenleri tarif etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Çıngar Çıkarmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Çıngar çıkarmak deyiminin anlamını tam olarak özümseyebilmek için cümle örnekleri incelenebilir. Sizlere inceleyebilmeniz açısından çıngar çıkarmak deyiminin örnek cümle içinde kullanımını TDK' ya uygun şekilde derledik.