Çin’de okullara yapay zekâ dersi

Haberin Devamı

Pekin Belediyesi Eğitim Komisyonu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre; şehirdeki okullarda haftada en az 8 saat yapay zeka dersi işlenecek. Uygulama önümüzdeki akademik yıldan itibaren başlayacak. Okullar, bu eğitimi bağımsız bir ders olarak sunabileceği gibi fen bilimleri ve bilişim müfredatına da entegre edebilecek. Öngörülen müfredatta ilkokul öğrencileri için temel yapay zeka kavramları ve uygulamalı dersler yer alırken, ortaokul düzeyinde bu bilgilerin günlük hayatta nasıl kullanılacağı anlatılacak. Lise öğrencileri ise yapay zeka inovasyonu ve ileri düzey uygulamalar üzerine çalışmalar yapacak.

BİRÇOK ÜLKEDE PİLOT UYGULAMADA

Böylelikle Çin yapay zeka eğitimini zorunlu kılan ilk ülke oldu. Diğer ülkeler ise genellikle isteğe bağlı, pilot programlar ya da kurslarla yapay zeka eğitimini ilerletiyor. Güney Kore’de 2021 yılında devlet yapay zeka eğitiminin ilkokul ve ortaokul müfredatına kademeli olarak dahil edileceğini açıklamıştı. Singapur da öğrencilere yönelik programlarla çocuklara temel yapay zeka kavramlarını tanıtıyor. ABD’de ise henüz ülke genelinde zorunlu bir eğitim yok. Ancak bazı eyaletler ve okullarda yapay zeka müfredatlara dahil edilmeye başlandı. Örneğin, MIT gibi üniversiteler lise seviyesinde “yapay zeka ve etik” içerikleri geliştiriyor. Almanya ve Finlandiya’da dijital okuryazarlık müfredatın önemli bir parçası. Yapay zeka da genellikle seçmeli olarak sunuluyor ama bazı pilot projelerde temel eğitimi veriliyor. Bir başka Avrupa ülkesi Estonya kodlamayı anaokulundan başlatan ilk ülkelerden biri. Hindistan ise 2020 Ulusal Eğitim Politikası kapsamında yapay zeka, robotik ve kodlamayı lise seviyesinden itibaren yaygınlaştırmayı planladığını açıklamıştı. Ülkede bazı özel okullar ilkokul seviyesinde bile yapay zeka eğitimi veriyor.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Türkiye’deki okullar açısından bakıldığında, yapay zeka konusuna büyük bir ilgi olduğu ancak müfredatta bu ilginin tam olarak karşılık bulmadığı gözleniyor.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yayımladığı haftalık ders çizelgelerine göre; ortaokulda ‘İnsan, Toplum ve Bilim’ alanında seçmeli dersler arasında 5 ve 6’ncı sınıflara 2’şer saat olmak üzere Robotik Kodlama dersi, 7 ve 8’inci sınıfta ise yine 2’şer saat olmak üzere Yapay Zeka Uygulamaları dersi veriliyor. Lisede ise Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi seçmeli olarak öğrencilere sunuluyor. Okul türüne göre ders saatleri değişebiliyor.

Haberin Devamı

Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç pek çok diğer okul için de geçerli olan uygulamaları şöyle anlatıyor:

Haberin Devamı

“Şu anda ülkemizde yapay zeka ortaokulda 7 ve 8’inci sınıflarda seçmeli ders olarak var, lisede ise ders olarak okutulmuyor. Onun yerine “Bilişim teknolojileri ve yazılım” dersi var. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle İHA ve yapay zeka konularında okulları çok teşvik ediyor. Bizim okulda da yapay zeka çalışmaları kulüp üzerinden ilerliyor. Her hafta bakanlığın önermiş olduğu bir uzman gelip konuyla ilgi konuşma yapıyor. Yapay zeka odası tahsis ettik öğrencilerimize. Belirli bir müfredat olmadığı için imkanı olan okulların çalışmaları sürüyor. Yapay zeka konusunda öğrencilerin çok talebi var. Bu yüzden kulübe öğrenci sınır koymadık.”

ERKEN YAŞTA TANIŞMAK HAYATLARINI DEĞİŞTİRİR

Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin teknolojiyi hızlı bir şekilde benimsediğini belirten Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunca Doğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Haberin Devamı

“ABD gibi ülkeler genellikle gelişmeleri izleyip, sonradan harekete geçerler. O yüzden bu zorunlu eğitimin Çin’den çıkmış olması çok normal. Ayrıca Çin’in sosyal devlet anlayışının uygulamanın yaygın ve eşit olarak gündeme gelmesini sağlıyor. Çocukların erken yaşta yapay zeka ile tanışmasının bu konuyla ilgili kariyer gelişimlerinde de hayatlarının içinde de olumlu etkileri olacak. Bilindiği gibi dijital ortam tehlikeli de olabiliyor. Dolayısıyla erken yaşta yapay zeka eğitimi verilerek çocuklara bilinç kazandırılması çok güzel. Yapay zekanın kötüye kullanımıyla karşılaştıklarında da kendilerini daha rahat koruyabilirler.”