Çince, çifte başarı getirdi

Uluslararası Çince Dil Seviye Tespit Sınavı’nda (HSK) üstün başarı gösteren Elmira Ketenci, Çin’deki üniversitelerde hazırlık sınıfını atlayarak okumaya hak kazandı. HSK’de 300 tam puan üzerinden 210 puan alan Okan Koleji 12’nci sınıf öğrencisi Elmira Ketenci, aynı zamanda uluslararası geçerliği olan ve yüzlerce öğrenciye yurtdışında burslu okuma hakkı kazandıran, SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavından 1600 puan üzerinden 1460 puan alarak ikinci bir başarı daha kazandı.

HEM DİL HEM KÜLTÜR ÖĞRETİLİYOR

Çince’yi Okan Üniversitesi bünyesinde bulunan Konfiçyus Enstitüsü’nde öğrenen Ketenci, üniversite öğrenimine başlamak için gün sayıyor. Konfüçyus sınıfında Çince’nin yanı sıra Çin kültürü de öğretiliyor. İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü, Okan Koleji Konfüçyüs Sınıfı iş birliği ile gerçekleştirilen eğitim programı, yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor. Çince, küçük yaş gruplarına şiir, şarkı ve oyunlarla öğretiliyor. Büyük sınıflarda ise daha akademik bir okuma, yazma öğretiliyor.