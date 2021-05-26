Cinas Nedir? Edebiyatta Cinas Ne Anlama Gelir? Türkçe'de Kullanılan Cinas Örnekleri

Cinas, çoğu insanın bildiği ancak detaylı bilgiye sahip olmadığı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda hakkında bilge verilmesi gereken önemli konu başlıkları arasında kendisine yer bulunuyor.

Cinas Nedir?

Arapça kökenli bir terim olan cinas'ın birden fazla anlamı bulunuyor. Cinas teriminin barındırmakta olduğu ilk anlamı: Anlamları ayrı fakat yazılışları ve söylenişleri aynı olan kelimeleri bir arada yahut çok anlamlı bir sözcüğü her defasında başka bir anlamını verecek şekilde birbirine yakın birkaç yerde kullanmaya dayanan, divan ve halk yazımlarında sıklıkla kullanılmış olan söz oyununda dilimizi yansıtan cinas vardır; bu cinas terimlerinden ilki lisan, ikincisi iç, gönül anlamına kullanılmaktadır.

Cinas teriminin ifade ettiği bir diğer anlam ise; çok anlamlı olan bir sözcüğün iyi anlamını kullanır görünüp kötü olan anlamını öngörme şeklindeki söz oyunudur.

Edebiyatta Cinas Ne Anlama Gelir?

Edebiyatta cinas nedir sorusu çok sıklıkla sorulan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda soruya verilebilecek en doğru yanıt şu şekilde olmaktadır: Yazılışları ve okunuşları aynı olan farklı varlıkları, kavramları ve anlamları karşılayan kelimelerin bir arada kullanma sanatına cinas denilir. Cinaslı sözcükleri ise çoğunlukla mısra sonlarında kullanılmaktadır.

Cinas konusu ile alakalı olarak bir diğer önem taşıyan konu da cinas türleri olmaktadır. Cinas türlerinin bilinmesi edebi konuda donanımlı olma noktasında önemli bir fayda sağlamaktadır. Buna göre cinas türleri şunlar olmaktadır:

Tam cinas: Cinası meydana getiren kelimeler çoğunlukla birbirinin aynısı olur. Bu türdeki cinaslara ise tam cinas denilmektedir. Tam cinas türü için örnek;

“Benim için her bir sözün değerlidir inciden

Gözyaşların akıtma gel, odur kalbim inciden”

Yukarıdaki dizelerinde yer alan “inci” sözcüklerinde tam cinas söz konusudur. Birinci “inci” sözcüğü “istiridye gibi bazı kabuklu olan deniz canlılarının içinde oluşan, küçük, değerli, sert, sedef rengindeki süs tanesi” anlamında bir isim olmaktadır.

İkinci “inciden” kelimesi ise “herhangi bir davranışı sebebiyle gücenmek, üzüntü duymak, kırılmak” anlamında bir fiil olarak karşımıza çıkmaktadır.

Taşıdıkları anlamları farklı olan, yazılış ve söylenişleri aynı olan bu kelimeler yazım açısından birbirinin aynısı olduğundan dolayı, oluşan bu cinas türüne “tam cinas’ denilir.

Ayrık cinas: Cinaslı olan kelimelerden biri, iki ayrı sözcük olarak kullanılmaları halinde böyle cinaslara ayrık cinas yani tam olmayan cinas denmektedir. Buna örnek olarak:

“Gayet çoktur değil, benim yaram az

Bana yardan gayri cerrah yaramaz”

Yukarıdaki dizelerde ayrık cinas'a örnek bir kullanım söz konusu durumdadır. Buna göre dizedeki “yaram az” ve “yaramaz” kelimeleri arasında cinas yapılmıştır. Birincisinde iki ayrı sözcükten, ikincisi ise bir sözcükten meydana gelmiştir. Sonuç olarak birinci mısrada cinası meydana getiren kelimeler ayrı yazılsa da ortada yazım açısından bir benzerlik bulunur. İşte bu ayrık cinas olarak ifade edilir.

Türkçe'de Kullanılan Cinas Örnekleri

Türkçede cinas kullanımı oldukça büyük öneme sahip bir noktadadır. Konun netlik kazanması adına Türkçede kullanılan cinas örnekleri büyük fayda sağlayacaktır. Bun örnekler ise şu şekilde verilebilir:

Karşımda duran yüce dağlar

Ayrılık yüreğimi dağlar

Yukarıda verilen örnekte kullanılmış olan “dağlar” kelimeleri, Türkçede ‘yer kabuğunun yüksek, çıkıntılı, eğimli yamaçları ile çevresine hâkim ve son derece geniş bir alana yayılan bölümleri” anlamında “dağ” şeklinde kullanılmıştır. İkinci olarak ise “acısı yüreğine işlemek” anlamında “dağlamak” sözcüğü kullanılmıştır. Sözleri yazmış olan şair yazım bakımından aynı seslerden meydana gelen, farklı varlık ve kavramları karşılamakta olan bu “dağlar” kelimelerini kullanarak cinas yapmıştır.

Türkçede kullanılan diğer cinas örnekleri :

"Ey kimsesiz olanlar el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek olan kimse sizlere"

"Senin kısmetin gezdiren yer yer seni

Arşa çıksa kendi akıbetin yer yer seni"