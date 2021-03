Çınar Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Çınar Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Çınar ağaçları genç yaşlarından itibaren genellikle hızlı bir büyüme gerçekleştirirler. Oldukça uzun ömürlü bir ağaç türü olma özelliği barındırırlar. Yaşlı olan çınar ağaçları zamanla içleri çürüyüp boşaldığı halde yaşamlarını devam ettirebilmektedirler.

Çınar Ağacı Nedir? Çınar Ağacı Hakkında Bilgi

Çınar ağacı, çınargiller (Platanaceae) ailesinden Platanus yani çınar cinsini oluşturan uzun boylu kalın çaplı ağaç türlerine verilen bir addır. Kısaca çınar ağacı çınargiller ailesinin bir üyesi olan ağaç türlerinden biridir.

Çınar Ağacı Latince İsmi

Çınar ağacı ile alakalı olarak merak edilen konulardan biri de bu ağacın Latince ismi olmaktadır. Bu konu pek çok kişi tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmaktadır. Bu kapsamda çınar ağacının Latince ismi Platanus olmaktadır.

Çınar Ağacı Özellikleri

Özellikle de süs bitkisi olarak yetiştirilebilen ağaç türleri arasında yer alan çınar ağacının öne çıkan bazı önemli özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bunlar:

- Kökleri oldukça sağlamdır,

- Dalları dağınık halde ve kalın bir yapıdadır,

- Üstleri yaygın ve geniş bir yapıya sahiptir,

- Kirli havayı emme özelliğine sahiptir,

- Oldukça çok uzun ömürlüdür,

- Çok hızlı bir şekilde büyüme özelliğine sahiptir,

- Dökülen yaprakların uç kısımları sivri ve dişli olup dipleri ise yuvarlak şekildedir,

- Kütük sürgünü verme kabiliyetine sahiptir,

- Dört mevsim dikimi gerçekleştirilebilen bir ağaç türüdür,

- Yaşlı çınar ağaçlarının içlerinin çürüdüğü durumlarda yaşamlarını sürdürebilme özelliği bulunmaktadır,

- Her türlü toprakta yetişebilen bir ağaç türüdür.

Çınar Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Çınar ağacı dört mevsim dikimi gerçekleştirilebilen bir ağaç çeşidi olma özelliği barındırmaktadır. Bu bakımdan çınar ağacı dikmek isteyenlerin beklemesi gereken bir zaman aralığının varlığı söz konusu değildir.

Çınar Ağacı Nerede Yetişir?

Çınar ağacı tohumdan üretilen bir ağaç türüdür. Bu ağaçlar park ve bahçelerde peyzaj ağacı olarak yetiştirilir. Bu ağaç türünün boyu çok uzadığı için belirli aralıklarla ekimi gerçekleştirilir. Ancak yol kenarlarına ekimi uygun değildir.

Çınar Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Çınar ağacının her türü özellikle de Anadolu çınarı Türkiye'nin her iline uygun bir yapıya sahip değildir. Kış mevsimlerindeki -20 C dereceden daha yüksek soğukluğa sahip olan yerlerdeki don olaylarına dayanıksızdır. Bölgenize göre dikiminin gerçekleştireceğiniz Londra çınarı daha uygun bbir nitelik sergileyebilir. Çünkü Londra çınarı kışın -40 C dereceye kadar olan ağır don olaylarına karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Yılın herhangi bir ayında çınar fidanı dikmek mümkün olmaktadır. Çınar fidanlarını yan yana olacak biçimde dikecekseniz çınar fidanları arasında en az 4 metre aralığın olması gerekmektedir.

Çınar ağaçları budama ihtiyacı olmayan ağaçlardır. Fakat ihtiyaç durumunda rahatlıkla budanabilir bir ağaç türüdür. Bu bakımdan çeşitli amaçlar doğrultusunda budama işlemleri gerçekleştirilebilir. Ağacın çok uzun boylu olması isteniyorsa, ağaç yükseldikçe alt yan dalların kesilmesi gerekir. Eğer fazla yükselmeden her yöne dağınık halde çok kalın dallar uzamasını istiyorsanız fidan henüz küçükken çevreye yayılan dallarından istediklerinizi seçmeniz gerekir.

Geriye kalan dalları kesip ortadan kaldırmanız gerekir. Seçmiş olduğunuz bu yan dalların dimdik yukarı gitmesini önlemek için geçici olarak iplerle aşağı bağlamanız mümkün olmaktadır. Çınar ağaçlarında budama yapılırken kesinlikle tepe kısımlarının budanmaması gerekir. Bu budama biçimi ağaca ciddi zarar verebilir.

Çınar Ağacı Yaprak Döker Mi?

Çınar ağaçları ilkbaharda yaprak açmakta olup sonbahar mevsimi geldiğinde ya da kış aylarının başlangıcında yapraklarını dökmektedirler.

Çınar Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Fidanlarının dikiminin gerçekleştirilmesinden sonra ilk iki yıl yaz aylarında kesinlikle susuz bırakılmaması gerekir. Özellikle de ilk yılda yaz boyu sulamalarında ihmal çok büyük bir risk oluşturmaktadır.

Çınar Ağacı Faydaları Nelerdir?

Çınar ağacının pek çok faydasının varlığı söz konusudur. Bu faydalarını ise şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır:

- Hafif yanıkları iyileştirici özelliği bulunur,

- Diş ağrısına iyi gelir,

- Diş etlerini güçlendiren etkiye sahiptir,

- Vücuttaki şişleri indirme için faydalıdır,

- Hayvan zehirlenmelerine karşı iyi gelir,

- Kadın hastalıklarını düzenleyici faydası vardır,

- Vücutta ödem oluşumunu önler,

- Sara hastalığına iyi gelir,

- Romatizma rahatsızlıklarına faydalıdır,

- Sedef hastalığına iyi gelir,

Çınar Ağacı Hastalıkları Neler?

Çınar ağaçlarında sık olan görülen bazı hastalıkların varlığı söz konusudur. Bu hastalıkların başında ise Külleme ve Antraknoz hastalığı gelmektedir.

Çınar Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Çınar Ağacı Kullanım Alanları

Çınar ağacının sağlık yönünde faydaları olduğu gibi insanların günlük yaşamlarına önemli katkıları olan alanlarda da kullanımın varlığı söz konusudur. Bu kapsamda çınar ağacı ne işe yarar ve nerelerde kullanılır, Çınar ağacı kullanım alanlarını şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır:

- Mobilya sektöründe yaygın olarak kullanılır,

- Parke yapımında kullanımı söz konusudur,

- Ahşap yapımında kullanılır,

- Mürekkep yapımında kullanımı söz konusudur.