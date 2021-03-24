Çın Tutmak ne demek? Çın Tutmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cin tutmak deyimi dilimize nerden geldiği belli olmayan bir deyimdir. Deyimlerin tamamının kimin söylediği belli değildir. Bunun yanında mecaz anlamları ile kullanıldıkları için anlamlarının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Türkçeye hakim olmak için deyimlerin öğrenilmesi çok önemlidir.

Cin Tutmak Ne Demek?

Cin tutmak deyimi kişilerin cin tarafından ele geçirilmiş gibi hareketlerde bulunması sebebi ile söylenen bir deyimdir.

Cin Tutmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Cin tutmak deyimi kişilerin cinin etkisindeymiş gibi hareketler yapması, delirmiş gibi davranması sonucunda söylenir. Bazı inanışlara göre cin denen olgunun insanlara zarar verdiği ve onları delirttiği düşünülmektedir.

Cin Tutmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cin tutmuş gibi hareketler yapması hepimizi korkutmuştu.