Çin Seddi Neden Yapıldı Ve Türkler Yüzünden Mi Yapıldı? Çin Seddinin Yapılma Sebepleri

Çin Seddi, yapıldığı dönemden günümüze kadar büyük bir ilgi ile karşılaşmıştır. Bu ilgi uzun yıllar daha devam edecek gibi görülmektedir. Bu muhteşem yapının yapılmasının ardında ise birçok neden yatmaktadır. Çinlilerin bu seddi neden yaptığı büyük tartışmalara neden olmuştur. Çin Seddi, her ne sebepten yapılmış olursa olsun büyük bir dikkat çekmeyi kolaylıkla başarmıştır.

Çin Seddi Neden Yapıldı ve Türkler Yüzünden mi yapıldı?

Çin Seddi, insan eliyle yapılmış olan oldukça uzun bir savunma hattıdır. Bu savunma hattını kurmak ise hiç kolay olmamıştır. Büyük çabalar ile yapılan hattın bitmesi ile eşsiz bir yapı ortaya çıkmıştır.

Milattan önceki tarihler düşünüldüğü zaman Çin İmparatorluğu'nun bu seddi nasıl yaptığı büyük bir merak konusu olmuştur. Çünkü o dönemlerde ilkel bir hayat vardı ve bu büyük seddi yapacak imkanlar bulunmamaktaydı. Ancak buna rağmen efsanelere konu olan Çin Seddi yoğun çabalar sonucunda yapılmıştır.

Tarihi kaynaklara bakıldığı zaman Çin Seddi'nin Hun akınlarına karşı yapıldığı söylenmektedir. Bu yorum doğru olabilir ancak Çinlilerin bu seddi sadece Hunlara karşı yaptığı düşünülmemelidir. Çünkü Milattan Önce yaşamış olan çok sayıda istilacı topluluklar bulunmaktaydı. Çin İmparatorluğu da bu istilacı topluluklardan korunmak ve Hun akınlarını önlemek amacıyla bu seddi yapmış olabilir.

Çin Seddi, M.Ö 8. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır. Tamamlanması ise uzun yollar boyunca devam etmiştir. Bu süre 2 bin yıldan fazladır. Çin Seddi'nin üzerinde çok sayıda savaş yaşanmıştır. Savunma amacı ile yapılmış olan bu seddin varlığına rağmen birçok topluluk Çin'e karşı saldırılarını kesmemiştir. Seddin işe yaradığı görülse de savaşlar yıllar boyunca devam etmiştir.

Çin Seddi'nin Yapılma Sebepleri

Çin Seddi'nin yapılma sebepleri arasında farklı etmenler olabilir. Bu etmenlere bağlı olarak Çin Seddi ortaya çıkmıştır. Çin Seddi, çok görkemli bir yapı olsa da hakkında söylenen bazı bilgilerin doğruluğu kesin değildir. Çünkü Çin Seddi için verilen her bilgi doğru değildir. Bazı bilgilerin sadece efsanelerden ibaret olduğu düşünülmektedir.

Çin Seddi'nin yapılma nedenleri;

- Hun akınlarını durdurmak,

- Moğolların istilalarını azaltmak,

- Çin Hanedanının sınırlarını korumak,

- Çinliler ile diğer uluslararasında bir sınır belirlemek,

- Çin'de siyasi birliğin kalıcı olarak sağlanması için güvenlik tedbirleri almak.

Görüldüğü üzere Çin Seddi'nin yapılması birçok farklı nedene bağlıdır. Ancak bu nedenlerin doğru olup olmadığı çeşitli tartışmalara yol açmaktadır. Günümüzde halen Çin Seddi ile ilgili bilgiler araştırılmaktadır.

Çin Seddi'nin Özellikleri

Çin Seddi ile ilgili birçok dikkat çekici bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında Çin Seddi hakkında bir fikir sahibi olmak mümkündür.

- Çin Seddi'nin uzunluğu yaklaşık olarak 8850 km'dir. Ancak daha sonra yapılan araştırmalara göre bu seddin güncel uzunluğu 21.196 km olarak bilinmektedir.

- Çin Seddi 2 bin yıldan fazla bir sürede inşa edilmiştir.

- Çin Seddi'nin orijinal ismi 'Great Wall of China' olarak bilinir. Ayrıca 'Dünyanın Ejderhası' ve 'Mor Hudut' gibi isimlerde kullanılmıştır.

- Çin Seddi'nin yapımında kullanılan harçta kil, tuğla, ahşap, plastik ve o dönemlere ait çeşitli malzemeler bulunmaktadır. Bu konuda yapılan farklı yorumlara göre ise; Çin Seddi'nin yapımında kullanılan harçta insan kemikleri olduğu söylenmektedir. Bu yorum sadece bir efsanedir ve doğruluğu kanıtlanmamıştır.