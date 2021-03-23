Cin Olmadan Adam Çarpmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

''Cin olmadan adam çarpmaya kalkmak'' şeklinde de kullanılan deyim insanın belli bir konuma yükselmeden o konumdaymış gibi davranması demektir.

Cin Olmadan Adam Çarpmak Ne Demek?

Bu deyim, çok fazla yetenek ya da tecrübeli olunmayan konularda iddialı olmak demektir. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan Cin Olmadan Adam Çarpmak deyimi, ''Boyundan Büyük İşlere Kalkışmak'' sözü ile eş anlamlıdır

Cin Olmadan Adam Çarpmak Anlamı (TDK)

Anlamı: Kendine fazla güvenmek ve yapılması imkansız olan şeyleri yapmaya kalkmak. Anlamı: Kendini olduğundan daha güçlü biri gibi göstermek.

Cin Olmadan Adam Çarpmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Kaan cin olmadan adam çarpmaya kalkmanın bedelini ağır bir şekilde ödedi.

2- Cin olmadan adam çarpmaya kalkan kişiler er ya da geç hayal kırıklığına uğrarlar.