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Çin medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Çin uygarlığının önemli buluşları

#Çin Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Buluşları#Özellikleri
Çin medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir Çin uygarlığının önemli buluşları

Çin medeniyeti dünyadaki önemli medeniyetlerden biri olarak tarih sayfasında yer almaktadır. Bu medeniyetin uygarlığa kazandırdığı pek çok buluş bulunmaktadır. Bu durum medeniyetin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Çin medeniyetinin tarihi araştırıldığında pek çok ilginç bilginin olduğu görülmektedir. Uygarlığın kuruluş yeri tam olarak bilinmese de araştırmalar Huang Irmağı çevresinde kurulduğunu işaret etmektedir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

 

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Tarihe mal olmuş keşifler yapan bu medeniyetin Hunan Bölgesinde kurulduğu tarihçiler tarafından düşünülmektedir.

Çin Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Çin medeniyeti Shandong, Shanxi, Hunan bölgelerinde kurulmuştur. Yapılan araştırmalar bu yönde bilgi vermektedir. Bu bölge Pekin’in yaklaşık 50 km güneybatısında kalmaktadır. Yaklaşık 350 milyon yıllık bir geçmişin olduğu düşünülmektedir. Kazılar ile birlikte yerleşim yerlerinin bulunması bölgede yaşamın başladığına dair bulguları güçlendirmektedir. Varlığı 3500 yıldan daha geriye gitmektedir. Çin Medeniyeti önce Çin bölgesinde bulunan Sarı Irmak ve Gök Irmak etrafında kurulmuştur.

Çin Medeniyetinin Özellikleri Nelerdir?

MÖ 1500 yılları yaşayan bu halkın Tibet, Tai ve Türk halklarının karışımı olduğu düşünülmektedir. Shang Hanedanı döneminden başlayan bu tarih uygarlığın merkezi olarak bilinmektedir. Yapısal olarak tarih boyunca birleşmeler ve parçalanmalara yaşamıştır. Dünyanın en eski medeniyetlerine ve sahipliği yapmıştır. Tarih sayfasında bu kadar uzun süre kalan toplumların tarihe bıraktığı önemli izler vardır.

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Çin tarihinin üçe ayrıldığı görülmektedir. Antik dönem, İmparatorluk dönemi ve modern tarih olarak üç ana yapıya ayrılmaktadır. Çin tarihine baktığımız zaman hanedanlıklar göze çarpmaktadır. İlk Çin Hükümdarı olan Shang olarak bilinmektedir. Ama tarihi boyunca başa gelen hükümdarların halka savaş ve tarım aletlerini öğrettiklerinden bahsedilmektedir.

Çin bir Antik çağ uygarlığı olarak bilinmektedir. Çin uygarlığına ait yazılı belgeler ise M.Ö 16 YY’dan itibaren var olan beleğelerdir. Çin medeniyeti içinde Hindistan’dan gelen bir halkta bulunmaktadır. Antik Çin dönemi en değerli uygarlıklar arasında yer almaktadır. Ticaret, tarım gibi konularda devrim niteliğinde yaklaşımları olmuştur. Bitkisel tedavi yöntemlerinde oldukça başarılı oldukları bilinmektedir.

Çin Medeniyetinde hükümdarlar kutsal sayılmaktaydı. Bu hükümdarların güç kaynağı ise orduları olarak bilinirdi. Ordu içinde atlı askerleri bulunmaktaydı. Ticaret konusunda başarılı oldukları elde edilen kaynaklardan öğrenilmektedir. Verimli su kaynaklarının yanında kurulmuş oldukları için tarımda önemli olmaktadır. İpek yolu ile yapılan ticaret ise ülkeye büyük katkı sağlamıştır.

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Çin Uygarlığının Önemli Buluşları

Her medeniyet toplum içinde bazı izler bırakmaktadır. Siyasi yapıları, dine bakışları veya yaptıkları icatlar ile nesiller boyu etkilerini devam ettirmektedirler. Çin bu açıdan pek çok buluşa ev sahipliği yapmıştır. Bu buluşlar insanlığı kökten değişimini sağlayacak önemli buluşlar olmuştur. Bilgi aktarımını kolaylaştıran ve hayatın pek alanında kullanılan kağıt yapımı Çinliler döneminde bulunmuştur.

Bu icat tarihin gidişini bile değiştirecek büyüklükte bir icat olarak bilinmektedir. Çin Hükümeti savaş ve tarım konularında çok ileri bir yapıya sahiptiler. Başa gelen hükümdarlarda bu duruma öncü oldukları için gelişim daha etkili olmuştur. Çeşitli savaş ve tarım aletleri geliştirilmiştir. Çocukların keyifle oynadıkları uçurtma yine bu medeniyetin bir eseri olarak günümüze kadar gelmiştir.

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İnsanların yön bulmasında önemli bir malzeme olan pusula yine Çinlilerin bir icadı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde bile kullanılan önden tekerlekli el arabaları Çinlilerin icadıdır. İnşaat yapımı konusunda oldukça başarılı oldukları bilinmektedir. Hun İmparatorluğunun saldırılarına karşı Çin seddini inşa etmişlerdir. Tüm dünyanın bildiği bu eser önemli bir yer edinmektedir.

Bu başarı ile orantılı olarak su kanalları, köprüler inşa etme konusunda başarıları bilinmektedir. İcatları ile insanlığa yol göstermişlerdir. Yön bulmada çok önemli bir malzeme olan pusula yüne Çinlilerin insanlığa hediyedir. Savaş sanatlarında ki başarılı tüfek ve barutu bulmaları ile tarihe mal olmuştur.

 

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