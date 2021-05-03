Çin Hindistan Savaşı Tarihi Ve Önemi - Çin Hindistan Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Sınırlardan dolayı çoğu ülke arasında çatışma yaşanmıştır. Bu çatışmalar geçmişte olduğu gibi günümüzde bile olabilmektedir. Çin ve Hindistan arasında yaşanan sınır savaşı yaklaşık olarak 1 ay sürmüştür. Bu süre boyunca çatışan iki devlet üstün gelebilmek için her şeyi yapmışlardır. Geçmişte yaşanan bu savaşın etkileri günümüze kadar devam etmiştir.

Çin-Hindistan Savaşı Nedir?

Çin-Hindistan savaşı bir sınır savaşı olarak yaşanmıştır. İki ülkenin tarihinde önemli bir iz bırakan bu savaştan dolayı önemli kayıplar verilmiştir. Sınırlar arasında anlaşmazlığa düşen iki ülke çeşitli nedenlerden dolayı karşı karşıya gelmiştir.

Çin-Hindistan Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Çin ve Hindistan arasında önceleri dostluk ilişkileri vardı. Daha sonra bu dostluk Tibet olayı ile son bulmuştur. İki ülke arasında Himalayalarda bulunan sınırdan dolayı anlaşmazlık çıkmıştır. 1950'li yıllarda başlayan gerginlikler bir süre devam etmiştir.

20 Ekim 1962 tarihinde harekete geçen Çin ordusu Hindistan'ın kuzey doğu sınırlarına saldırmıştı. Ayrıca diğer Çin birlikleride Hindistan-Çin sınırlarına doğru ilerlemişlerdir. Bu ilerleme sonucunda Hindistan ve Çin arasında 1 ay sürecek olan bir savaş yaşanmıştır.

Tarihe Çin-Hindistan Savaşı olarak geçen bu mücadele Çin'in askeri zaferi ile sonuçlanmıştır. Siyasi anlamda ise iki devletinde kazançlı çıktığı konular olmuştur.

Çin-Hindistan Savaşı Tarihi

Çin ve Hindistan arasında gerçekleşen savaş 1962 yılında olmuştur. 20 Ekim 1922 yılında başlayan bu mücadele 1 ay boyunca devam etmiştir. 20 Ekim 1922'de başlayan çatışma 21 Kasım 1922'de son bulmuştur.

Çin-Hindistan Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Çin-Hindistan Savaşı, Çin ve Hindistan arasında gerçekleşmiştir. Savaşın gerçekleştiği bölge ise Aksai diye bilinen sınır hattıdır. Bu sınır hattı Hindistan ve Çin arasında yer almaktadır.

Çin-Hindistan Savaşı Tarafları

Çin-Hindistan savaşına katılan devletler Çin ve Hindistan ülkeleridir. ABD, savaş boyunca Hindistan'a yardımcı olsa da savaşın esas tarafları Hindistan ve Çin olmuştur.

Çin-Hindistan Savaşı Nedenleri

Çin ve Hindistan savaşı yaşanmadan önce iki ülke arasında birçok gerilim olmuştu. Bu gerilimler giderek daha büyük boyutlara taşındı. İki ülke arasında bir savaş çıkması kaçınılmaz olmuştur.

Himalayalarda bulunan sınırlar üzerinde yaşanan anlaşmazlıklar,

Çin'in 1950 yılında Tibet'i ele geçirmesi,

Çin'in Hindistan'a karşı kışkırtıcı haritalar yayınlaması (Bu haritalarda Hindistan'a ait olan bazı yerler Çin'e dahil olarak gösterilmiştir),

Hindistan'ın Çin'in Tibet politikasına karşı sert tepki göstermesi,

Tibet'te 1959 yılında yaşanan isyan sonucunda Dalay Lama'nın Hindistan'a sığınması.

Çin-Hindistan Savaşı Sonuçları

20 Ekim 1922'de başlayan savaş yaklaşık olarak 1 ay sonra 21 Kasım 1922'de son bulmuştur. Tabi savaşın her iki ülke içinde sonuçları olmuştur.

Askeri anlamda Çin galip gelmiştir,

Çin ile Sovyetler Birliği'nin arası bozulmuştur,

Bağlantısızlar Hareketi'ne bağlı olan ülkelerin Hindistan'a yardım etmemesi Hindistan'ı üzmüştür,

ABD, savaş sırasında ve sonrasında Hindistan'a destek vermiştir.

Çin-Hindistan Savaşı Önemi

Bu savaş sonrasında Çin ile Sovyetler Birliği gerilimi yaşanmıştır ve diplomatik kriz ortaya çıkmıştır. Hindistan ordusu bu savaş sonrasında zayıf olan yanlarını fark etmiştir. Buna bağlı olarak ordu daha iyi seviyede düzeltilmiştir. Bu düzeltme sonucunda daha başarılı bir Hindistan ordusu ortaya çıkmıştır. İki ülke arasında barış antlaşmaları yapılsa da gerginlik günümüze kadar zaman zaman devam etmiştir.