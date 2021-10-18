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Çin hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Çin hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Çin#Ülke#Kıta
Çin hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Çin hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti olan ülke, M. Ö 2. yüzyılda hanedanlık olarak kuruldu. Resmi olmayan verilere göre nüfusu 1 milyar 400 milyon olan Çin, dünyanın en kalabalık ülkesidir. Toplam 685 şehrin bulunduğu Çin Halk Cumhuriyetinde en çok çıkarılan madenler kalay ve antimon, en fazla yetiştirilen tarım ürünleri ise arpa ve pirinçtir Çin hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Çin'in başkenti Pekin'dir. En fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir.

 1- Şangay 2- Vuhan 3- Hong Kong 4- Kungmin 5- Foshan 6- Urumçi 7- Leshan 8- Zhuhai

 Çin Hangi Kıtada Yer Alır?

 Çin Halk Cumhuriyeti Asya kıtasında yer almaktadır.

 Çin Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzey Yarım Kürede ve ''Uzak Doğu'' olarak tanımlanan bölgede yer alan Çin, güneyinde Burma ve Hindistan, kuzeyinde ise Rusya ve Kazakistan ile sınır komşusudur.

 Çin Hangi Dine Mensup?

 Çin, Budizm dinine mensuptur. Bunun dışında İslam, Taoizm ve Hristiyanlık, Çin hükümetinin resmen tanıdığı diğer dinler arasında yer alır.

 Çin Hangi Dili Konuşuyor?

 Ülkenin resmi dili Çincedir.

 Çin Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Çin alfabesinin kullanıldığı ülkede Moğolca ve Tibetçe de konuşulmaktadır.

 Çin Hangi Takvimi Kullanıyor?

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 Ülkede hem Miladi hem de Çin takvimi kullanılıyor.

 Çin Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Yuan'dır.

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#Çin#Ülke#Kıta

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