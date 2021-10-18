Çin hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Çin hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Çin'in başkenti Pekin'dir. En fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir.

1- Şangay 2- Vuhan 3- Hong Kong 4- Kungmin 5- Foshan 6- Urumçi 7- Leshan 8- Zhuhai

Çin Hangi Kıtada Yer Alır?

Çin Halk Cumhuriyeti Asya kıtasında yer almaktadır.

Çin Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kuzey Yarım Kürede ve ''Uzak Doğu'' olarak tanımlanan bölgede yer alan Çin, güneyinde Burma ve Hindistan, kuzeyinde ise Rusya ve Kazakistan ile sınır komşusudur.

Çin Hangi Dine Mensup?

Çin, Budizm dinine mensuptur. Bunun dışında İslam, Taoizm ve Hristiyanlık, Çin hükümetinin resmen tanıdığı diğer dinler arasında yer alır.

Çin Hangi Dili Konuşuyor?

Ülkenin resmi dili Çincedir.

Çin Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Çin alfabesinin kullanıldığı ülkede Moğolca ve Tibetçe de konuşulmaktadır.

Çin Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Ülkede hem Miladi hem de Çin takvimi kullanılıyor.

Çin Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Yuan'dır.