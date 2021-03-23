Cin Gibi ne demek? Cin Gibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle çocuklar için kullandığımız deyimlerden birisi de "cin gibi" deyimi olmaktadır.

Cin Gibi Ne Demek?

Kişileri betimlemek için kullanılan deyimlerimize dilimizde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu deyimlerden birisi de "cin gibi" deyimi olmaktadır. Bu deyim ise çok akıllı ve becerikli insanları betimlemek için kullanılmaktadır.

Cin Gibi Deyiminin Anlamı

Bazı kişiler son derece akıllı ve zeki olmaktadır. Bu kişileri tabir etmek ise cin gibi deyimi kullanılır. Diğer bir yandan bütün işleri kolaylıkla yapabilen ve marifetli kişiler içinde bu deyinden yararlanılmaktadır. Kısacası akıllı ve becerikli insanları cin gibi deyimi ile anlatmak mümkün olmaktadır.

Cin Gibi Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Her işin altından ustalıkla ve akıllıca kalkan Neriman, cin gibi gencecik dal gibi bir kızdı.