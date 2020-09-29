‘Cin fikirler’ için Kuluçka Merkezi

Bu desteteğin son ürünü çok sayıda startup girişimcisine ev sahipliği yapacak olan yeni merkez, Boğaziçi Üniversitesi FNN (Feyyaz-Nihat-Necati) Tekfen Kuluçka Merkezi oldu. Merkezin tanıtımı için düzenlenen toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Tekfen Vakfı Başkanı Dr. Ercan Kumcu birer konuşma yaptı.

'YILLARA DAYANAN İŞBİRLİĞİ'

Tekfen Holding ve Tekfen Vakfı ile Üniversite arasındaki ilişkiyi “yıllara yayılan bir iş birliği” olarak niteleyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan Boğaziçi Üniversitesi FNN Tekfen Kuluçka Merkezi’nin isimlendirilmesi hakkında şöyle konuştu:

“Merhum Necati Akçağlılar ile birlikte Üniversitemiz mezunlarından Ali Nihat Gökyiğit ve merhum Feyyaz Berker’in kurucusu oldukları Tekfen Holding ve Vakfı aracılığı ile 1995-2020 yılları arasında Üniversitemize verdikleri destekler akademik faaliyetlerimizin, öğrenci ve öğretim üyelerimizin araştırma ve eğitim süreçlerinin sürdürülebilir olmasına önemli katkılar sağladı.”

Tekfen’in bilim, sanat ve kültür alanında Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerine sunduğu desteklere teşekkür üniversitenin Kandilli Kampüsü’nde yeni inşa edilen Bilim Teknoloji binasında yer alan Kuluçka Merkezine “Boğaziçi Üniversitesi - FNN Tekfen Kuluçka Merkezi” adının verildiğini söyleyen Özkan, “Bu işbirliğinin tüm kurumlar için örnek olmasını, mezun-sanayi-STK-üniversite iş birliği kültürünün gelişerek yayılmasını diliyoruz” dedi.

CİN FİKİRLERİ YEŞERTME MERKEZİ

Tekfen Vakfı Başkanı Dr. Ercan Kumcu ise Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezin, cin fikirleri yeşerteceğini belirterek adının da buna uygun olarak Kuluçka Merkezi konduğuna dikkat çekti. Kumcu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim felsefesi ve kalitesiyle birlikte, çok seslilik, bağımsız düşünce ve hür ifadenin yılmaz savunucusu olan “Boğaziçi” çağdaş Türkiye’nin örnek kurumlarının başında gelmektedir. Yeni merkezde, pek çok büyük projenin tohumlarının atılacağına inanıyorum. Bu merkezin zamanla üniversiteye gelir sağlayan bir sistem haline dönüşmesini planlıyoruz. Böylelikle sürdürülebilir bir gelir kaynağı modeli de yaratılmış olacak.”

BÜ - FNN TEKFEN KULUÇKA MERKEZİ

10 bin metrekare alanda dört blok üzerine kurulan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim Teknoloji Binası 3.600 metrekare laboratuvar alanı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin öncü araştırma projelerine ev sahipliği yapacak. Yaşambilimlerinden enerji çalışmalarına, robotik araştırmalardan CERN bağlantılı fizik çalışmalarına kadar çok sayıda araştırmacıya altyapı imkânı sunacak. Boğaziçi Üniversitesi- FNN Tekfen Kuluçka Merkezi de bu bina içinde iki ayrı katta 800 metrekarelik alana yayılıyor. İçinde girişimciler için her türlü çalışma altyapısının sunulduğu merkezde sanayi ile üniversite arasında dinamik bir ilişki kurulması hedefleniyor.