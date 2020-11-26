Çin Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çin dili ve edebiyatı bölümü Çin halkının dil, kültür, tarihçe ve edebiyatını konu almaktadır. Çin dili ve edebiyatını meraklı ve ilgisi olan herkesin sıklıkla tercih ettiği bir bölümdür. Farklı kültürlerin öğrenilmesi ve araştırılması oldukça eğlenceli olup meslek olarak yapılması da gayet farklı bir deneyim olmaktadır.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Çin dili ve edebiyatı farklı bir kültür olup bu bölümde öğrencilerin eğitimini alması, kültürlerini benimsemesi gibi konulara yer verilmektedir. Çin dili ve edebiyatı öğrencilerin Çin halkının dilini, kültürünü ve edebiyat stillerini öğrenmesine yardımcı olmaktadır.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çin dili ve edebiyatı bölümü, Çin ülkesinin sınırları içerisinde konuşulan dilini, tarihçesini, kültürel değerlerini, diğer dillerle ortak özelliklerini ve edebi eserlerini araştırılarak öğretmek için bulunmaktadır.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Çin dili ve edebiyatı bölümünün amacı tamamen Çin değerleri, kültürü, tarihi, dili ve edebiyatı hakkında araştırma ve inceleme yapacak elemanların yetiştirilip işe yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Çin Dili ve edebiyatı bölümünden mezun olanlar Çin dili, eserleri, edebiyatı, kültürü hakkında çeşitli incelemeler ve araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda diğer kişilere faydalı bilgiler sağlamaktadır. Çin dili üzerine her detayı anlatmaktadırlar.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Çin dili ve edebiyatı bölümü üniversite içerisinde 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. 4 yıl 8 yarıyıl dersleri şeklinde verilmektedir. 8 yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayanlar mezun olmaktadır.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Çin dili ve edebiyatı oldukça zor bir bölümdür. Öncelikle bu bölümü seçecek kişilerin istekli ve arzulu olması ve sabretmesi gereklidir. Daha sonra ilgili üniversite sınavlarına girerek bu bölüme yetecek puan alıp tercih yapıp yerleştirilmektedir.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Çin dili ve edebiyatı bölümü öğretimi üniversitelerin fakültelerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı üniversitelerde İngilizce dili tercih edilirken diğer üniversitelerde ise farklılık söz konusu olabilmektedir.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Çin dili ve edebiyatı bölümü YKS sınavının birinci ve üçüncü oturumunda alınan puanlar ile öğrenci almaktadır. Bu oturumlar temel yeterlilik ve yabancı dil testi olup bu sınavlardan alınan puanlar geçerli olmaktadır. Dil puan türüne göre öğrenci alımı gerçekleşmektedir.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çin dili ve edebiyatı bölümü derslerini görecek öğrenciler;

* Çin edebiyat eserleri

* Çin dil grameri

* Çin kültürüne giriş

* Okuma ve yazma

* Fonetik

* İmbilgisi

* Çeviri

* Bilimsel araştırma yöntemleri

* Okuma anlama

* Dinleme anlama

* Çin edebiyatı

* Antik Çağ Çin Tarihi

* İngilizce

* Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersleri ile eğitim alacaklardır.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş Olanakları, İmkanları Nelerdir?

Çin dili ve edebiyatı bölümü zor bir dil ve bölüm olduğundan az kişi tarafından tercih edilmektedir. Bundan dolayı iş olanakları oldukça fazladır. Ticari kurumlarda iş imkanı bulanabilmektedir. Doktora ve yüksek lisansa yönelen öğrenciler üniversite içerisinde bile görev alabilmektedir.

Çin Dili Ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nerelerdir?

Çin dili ve edebiyatı bölümü çalışma alanları;

* Lojistik şirketleri

* İthalat - ihracat

* Hava yolu taşımacılığı

* Uluslar arası şirketler

* Kütüphaneler

* Yayın evleri

* Yabancı dilde eğitim ve öğretim

* Halkla ilişkiler şirketleri

* Pazarlama ve satış

* Basın yayın

* Yazılı basın gibi birçok imkan bulunmaktadır.

Çin Dili Ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Çin dili ve edebiyatı bölümü bulunan üniversiteler;

* Erciyes Üniversitesi ( Devlet )

* Erciyes Üniversitesi ( KKTC - Devlet )

* İstanbul Üniversitesi (Devlet )

* Girne Amerikan Üniversitesi ( Ücretli )

* Girne Amerikan Üniversitesi ( Burslu - İndirimli )