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Çin aslanı özellikleri nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? Tüy döker mi?

#Çin Aslanı Özellikleri Nelerdir?#Tüy Döker Mi#Bakımı
Çin aslanı özellikleri nelerdir Bakımı nasıl yapılır Tüy döker mi

Dünya üzerinde birçok farklı türden köpek ırkı bulunmaktadır. Bu ırklar arsında birçok farklı türün olduğu görülmektedir. Bu türlerden biriside Çin Aslanı olarak bilinen köpek ırkıdır. Bu ırkın oldukça ilgi çeken özellikleri bulunmaktadır. Çin aslanı özellikleri nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? Tüy döker mi tüm detayları ile derledik.

 

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Çin Aslanı birçok insanın sevdiği ve beslemek için baktığı bir köpek ırkıdır. Özel görünüşü oldukça ilgi gören bu köpeğin çeşit çeşit özelliği bulunmaktadır. Ayrıca bu köpek ırkı Dünyanın en eski köpek ırklarından birisi olarak da bilinmektedir. Çin Aslanı'nın orijinal ismi ise Chow Chow olarak bilinmektedir. Ancak ülkemizde bu köpek ırkının Çin Aslanı olarak bilindiği görülmektedir. Görünüşü, özellikleri ve insanların hayatına renk katışı ile Çin Aslanı çok sevilmektedir.

Çin Aslanı Özellikleri Nelerdir?

Çin Aslanı değişik yapısı ile herkesin dikkatini çekmeyi başarmaktadır. Özellikle gövdesinin kısa yapıda olması ve kaslı bir görünüm sunması bu ırkı ilgi çekici bir hale getirmektedir. Bunun yanında oldukça pofuduk bir görünümleri olduğu söylenebilir. Yani bu köpeği gören herkes büyük bir hayranlıkla bakmaktadır.

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- Bu köpek ırkının ailesine karşı fazlasıyla sadık olduğu görülmektedir,

- Çin Aslanı sahip olduğu özelliklerden dolayı bekçi köpeği olarak da sıkça kullanılmaktadır. Çünkü koruculuk içgüdüleri çok gelişmiştir,

- Yabancılara karşı oldukça duyarlı bir davranışları vardır,

- Çok fazla havlayan bir köpek ırkı değildir,

- Her türlü ortamda yaşamaya uygundurlar ancak bahçeli evlerde daha mutlu oldukları dikkat çekmektedir,

- Çin Aslanı'na küçükken iyi bir bakım yapmak lazımdır. Özellikle sosyalleştirilmesi çok faydalı olmaktadır. Aksi halde agresif bir yapıları olduğu görülmektedir,

- İnatçı bir köpek ırkıdır,

- Eğitilmesi orta seviyededir. İnatçı oldukları için zor eğitilebilirler,

- Ortalama bir zeka seviyesine sahiptirler,

- Pofuduk bir görüntüleri vardır,

- Kendi başına buyruk bir yapıları olduğu görülmektedir,

- Ortalama yaşam süreleri 9 ile 15 yıl arasında değişmektedir,

- Büyük köpek ırkları arasında yer almaktadır.

Çin Aslanı'nın kökeni Moğolistan ve Çin'e kadar ulaşmaktadır. Dilleri ise siyah renktedir. Bu özellikten dolayı bu köpeği ilk kez görenler hasta olduğunu düşünebilir. Ancak bu durum hastalık belirtisi değildir. Çünkü Çin Aslanı köpek türünün dilleri siyah renkte olmaktadır.

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Çin Aslanı'nın iyi özellikleri olsada kötü özellikleride bulunmaktadır. Özellikle yavruyken iyi bir bakım yapılmazsa agresif olabilirler. Bundan dolayı Çin Aslanı bakacak olanlar iyice düşünmelidir. Bunun yanında büyük bir köpek ırkı olduğuda bilinmektedir. Ağırlıkları 20 - 30 kilo arasında değişebilir. Kilo almaya elverişli bir türdür. Çünkü egzersiz yapmayı pek sevmezler.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Çin Aslanı sıcak ortamları pek sevmez. Bundan dolayı yaşadığınız yer sıcak bir iklime sahipse eğer dikkatli olmakta fayda vardır. Sıcak iklime sahip bir yerde bakılacak olan Çin Aslanı mutlaka sık sık serinletilmelidir. Çin Aslanı için uygun ve özel mamalar seçmek daha çok uygun olmaktadır. Ayrıca egzersizi sevmediği için günlük 15 dakika kadar yürüyüş yapması bile yeterlidir. Yürüyüş yapmaya çıkardığınız zaman tasma kullanmak sok derece doğru bir tercihtir. Ayrıca aşılarını ihmal etmemeniz gerekir. Düzenli olarak veteriner bakımı yapmanız oldukça iyi olacaktır.

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Tüy Döker mi?

Çin Aslanı yoğun ve sık bir tüylere sahiptir. Bundan dolayı haftada en az bir kez türlerini taramakta fayda vardır. Özellikle mevsim değişiklikleri olduğu zaman Çin Aslanı çok fazla tüy dökebilir. Bundan dolayı bu dönemlerde köpeğin bakımına daha çok dikkat etmek gerekmektedir.

 

 

 

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