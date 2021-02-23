Çin Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Çince Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Çin Alfabesi, okuması ve yazması zor olan bir dil olarak bilinmektedir. Harfler yerine kullanılan karakterler vardır. Bu karakterler okunurken hecelere vurgu yapılır ve böylelikle farklılık da kazanılmış olur.

Çin Alfabesi Nedir?

Çin Alfabesi kendine özgü özellikleri bulunan bir yazı sistemi olarak bilinir. Her kelime için karakterler bulunur. Geleneksel ve Mao tarafından yapılan basitleştirilmiş olan karakterleri bulunur. 1954 yılından önceye kadar Çince, geleneksel olan karakterler ile kullanılan bir dildi. Çin, bunları kolay ve basit hale getirip kullanmaya başlamıştır. Bu dil bölgelere göre farklılık göstermektedir. Bu durum Lehçe ile açıklanır. Çin'de en çok kullanılan lehçe Mandarin'dir.

Çin Alfabesi Kaç Harften Oluşmuştur?

Çin Alfabesinde kaç harf vardır denildiğinde net bir cevap verilmemektedir. Bunun sebebi ise Çin Alfabesinde binlerce karakter bulunmasıdır. Pek çok kişi Çincenin çok zor bir dil olduğuna inanmıştır. Çin dillerinde 400 farklı hece olduğu bilinir. Çin yazısı bu dile özgü bir sistemdir.

Çincede her kelime için farklı farklı karakterler bulunur. Çince bir yazının okunabilmesi için en az 3.000 karakter öğrenilmesi gerekir. 3500 kadar yıllık bir geçmiş tarihi bulunmaktadır. Çin dili, Korece, Japonya, Vietnamca gibi dillerin üzerinde de çok etkisi görülmektedir.

Çince, Vietnamca sözcüğünün %60 kadarlık bir kısmını oluşturmuştur ki bu çok ciddi bir orandır. Japonca ve Korece ise Çin dilinden alfabetik olarak etkileşim yaşamışlardır. Çince karakterler, anlamlar ve okunuşlar Çinceden çoğunlukla farklıdır ancak şekil olarak birbirlerine benzerler. Aynı şekilde Korece karakterler de Çinceye benzer. Korece kelimelerin pek çoğu kökeni Çince olan kelimelerdir.

Çin Alfabesin Yazılış ve Okunuşları Nasıldır?

Çin Alfabesinde net bir harf sayısı yoktur. Bu sebepten dolayı Türk harflerinin Çincede karşılığının yazılışları aşağıdaki gibidir:

Okunuşu: ka

Okunuşu: tu

Okunuşu: mi

Okunuşu: te

Okunuşu: ku

Okunuşu: lu

Okunuşu: ji

Okunuşu: ri

Okunuşu: ki

Okunuşu: Zu

Okunuşu: me

Okunuşu: ta

Okunuşu: rin

Okunuşu: to

Okunuşu: mo

Okunuşu: no

Okunuşu: ke

Okunuşu: shi

Okunuşu: ari

Okunuşu: chi

Okunuşu: do

Okunuşu: ru

Okunuşu: mei

Okunuşu: na

Okunuşu: fu

Okunuşu: zi

Çin Alfabesi Sırasıyla Yazılımı Nasıldır?

Aslına bakıldığı zaman Çin Alfabesi diye bir şey olmadığını görüyoruz. Alfabe yerine Çince karakterler var. İlk 10-20 karakterden sonra bu karakterlerin pek çok cümle de kelimede kullanıldığı görülür. Binlerce karakter bulunmaktadır. Çinli bir okuyucu yaklaşık olarak 5.000 ila 7.000 arasında karakter bilgisine sahiptir. Çin'de ve çevresinde yaşayanlar bu dili kullanmaktadır.

Çince konuşanların sayısı bir milyardan fazladır. Çince ise binlerce karakterin hepsini kaplayan bir dildir. Tek bir dil olarak sayılır ve Dünya'da en çok konuşulan dil olarak bilinir. Bunun sebebi Çin ve çevresindekilerin nüfusunun çok fazla olmasındandır.

Dünyadaki her 5 kişiden 1'i Çinceyi anadili olarak konuşmaktadır. Bu sebepten dolayı Çinceyi dil olarak değil dil ailesi olarak bilinmektedir. En çok konuşulanı Mandarin, yaklaşık olarak 850.000.000 kişi tarafından konuşulmaktadır. Daha sonraki sırada ise Şanghay ve civarında 90.000.000 kişi tarafından konuşulduğu bilinen Wu ilçesidir. Çince, Birleşmiş Milletlerin de resmi dillerinden biri olarak bilinir.