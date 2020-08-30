CİMER’den özel okul çözümü: Ücret iadesini alamayan MEB’e başvursun

Koronavirüs nedeniyle özel okullarda muammaya dönen eğitim, yemek ve servis ücretlerinde indirim veya iade konusunda sıkıntı yaşayan velilere CİMER yol gösterdi. CİMER’e gelen başvuruları değerlendiren MEB Araştırma, Geliştirme, Projeler ve Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Okullarda 21 Eylül’de yüz yüze eğitimlerin başlamasının planlandığı hatırlatılarak, “2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin yapılamaması durumunda öğrencilerden ücret alınıp alınmayacağının, ücret alınacaksa nasıl alınacağı konusunda okul müdürlüğü ve öğrenci velisi arasında yapılan kayıt sözleşmesi hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir” denildi. CİMER yanıtında TÖZOK, TÖDER, ÖZDEBİR, ÖZDER ve ÖZKURBİR gibi özel okul derneklerinin yemek ve servis ücretleri konusunda, “Bu süreçte okulların açık olmayışından kaynaklı öğrencilerimize sunulamayan servis ve yemek hizmetleri için velilerden ücret talep edilmesinin uygun olmadığı noktasında görüş birliği halindeyiz” açıklaması da hatırlatılarak şöyle denildi:

‘DİLEKÇEYLE BAŞVURUN’

“Farklı bir uygulama ile karşılaşmanız durumunda, okulun bağlı bulunduğu ilçe/il milli eğitim müdürlüğüne dilekçeyle müracaat ediniz. Yürürlükteki mevzuata ve kayıt sözleşmesi şartlarına aykırı olmamak kaydıyla Özel Okul Öğrenci Kayıt Sözleşmesine özel şartlar okul idaresi ve öğrenci velisi tarafından eklenebilmektedir.”