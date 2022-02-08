Cılızın zıt anlamlısı nedir? Cılız kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Her kelimenin anlamına göre bir zıt anlamı bulunuyor. Kelimelerin birbirleriyle zıt anlam olabilmesi için birbirlerine ters anlamlarda olması gerekiyor. Cılız sözcüğü, şişman kelimesiyle zıt anlamlıdır.

Cılızın Zıt Anlamlısı Nedir?

Sözcüklerin zıt anlamlarını çözebilmek için öncelikle kelimelerin anlamlarını bilmek gerekiyor. Cılız sözcüğünün zıt anlamlarını öğrenmek için, cılız kelimesinin anlamını araştırmak gerekiyor. Cılız kelimesi zayıf anlamına gelen bir kelimedir. Ters anlam düşünüldüğünde, şişman kelimesi cılız kelimesinin zıt anlamı olan kelimedir.

Cılız Kelimesinin ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Herkesin araştırdığı zıt anlamlı kelimelerden biri de, cılız kelimesidir. Cılız sözcüğü için yapılan araştırmalar neticesinde, cılız kelimesinin zıt anlamına ulaşmak mümkündür. Anlam bakımından ele alındığında cılız kelimesinin zıt anlamlısı, şişman kelimesidir.