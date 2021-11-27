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Cılız kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cılızın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Cılız#Eş Anlamlısı
Cılız kelimesinin eş anlamlısı nedir Cılızın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Zayıflık anlamında kullanılan cılız kelimesinin anlamı nedir? Hangi kelime cılız kelimesinin eş anlamıdır? Cılız kelimesinin kökü nereden gelir ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Cılız kelimesiyle eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde nasıl kullanılır? Cılız kelimesinin anlamı, cümlede kullanış biçimi ve eş anlamlı kelimelerin neler olduğunu tüm detayları ile derledik.

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Cılız, Türkçe bir kelime olarak kabul edilir. Günlük kullanılan Türkçede sıklıkla kullanılır. Cılız kelimesi genel anlamda, çok zayıf, yeteri kadar kilosu olmayan kişi anlamında kullanılır.

 Cılız Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Cılız kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler de günlük yaşantımızda yer alır. Nahif, eneze veya güçsüz gibi kelimeler cılız kelimesinin yerine kullanılabilir. Önemsiz, değersiz, basit ve sıska gibi kelimeler de cılız kelimesinin eş anlamlısıdır.

 Cılızın Eş Anlamı İle Örnek Cümle (TDK)

 Eş anlamlı kelime, aynı anlama gelen kelime demektir. Eş anlamlı kelime anlam bakımından cümlede asıl kelimenin yerine kullanılabilir. Yani cılız kelimesinin yerine eş anlamlı olan kelimeler kullanılabilir. Cılız kelimesinin eş anlamlısı olan önemsiz, basit, değersiz ve sıska gibi kelimeler, şu şekilde cümle içerisinde kullanılır:

 1- Şişman çocuğun yanında uzun boylu çocuk çok sıska kaldı.

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 2- Ekonomi konusunun yanında ahlak konusu basit kalmamalıdır.

 3- Değersiz cılız koyunu kimse satın almadı.

 4- Çocuk sıska olmasına rağmen rakiplerini bir bir geçti.

 5- Gürbüz çocuk sıska çocuğu itekledi.

 

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