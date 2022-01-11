Çilek meyve mi sebze mi?

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Çilek, kırmızı renginde olan ve yeşil sapı bulunan bir meyve olarak nitelendirilmektedir. Sağlık açısından olumlu etkilere sahip olan bir üründür.

Çilek Sebze mi?

Bir ürünün meyve mi yoksa sebze mi olduğu günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir durumdur. Bazı durumlarda kafa karışsa da belli başlı özellikler sayesinde bir ürünün sebze ya da meyve olduğunu anlarız. Örneğin yeşil yapraklara ait olan ve iç ya da dışında herhangi bir çekirdek bulunmayan ürünlere sebze adı verilir. Bu sebepten dolayı çilek bir sebze değildir.

Çilek Meyve mi?

Evet, çilek bir meyvedir. Üzerinde yer alan çekirdeklerden dolayı çileği meyve olarak nitelendirmek mümkündür. Yeşil yapraklara ait olsa ya da çekirdeksiz bir besin olsa bu ürünü sebze olarak nitelendirmek mümkün olurdu.